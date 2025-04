वहां जाकर मैंने अपनी दुनिया उजाड़ ली... पति को खोने वाली नेहा मिरानिया ने सुनाई भयावह आपबीती

जम्‍मू-कश्‍मीर के पहलगाम आतंकी हमले ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है. इस हत्‍याकांड के बाद कई लोगों ने अपनों को खो दिया. छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले कारोबारी दिनेश मिरानिया की जान चली गई. उनकी पत्‍नी नेता मिरानिया ने उस भयावह मंजर को बयां किया है. साथ ही उन्‍होंने कहा कि वहां जाकर मैंने अपनी दुनिया ही उजाड़ ली. उन्‍होंने बताया कि मेरे पति वैष्‍णोदेवी जाना चाहते थे और फिर बच्‍चों ने कश्‍मीर घूमने के लिए कहा था, जिसके बाद हमने पहलगाम और गुलमर्ग का प्‍लान बनाया था.

नेहा मिरानिया ने 22 अप्रैल का वो भयावह मंजर बताते हुए कहा कि हमें उसके बाद गुलमर्ग जाना था. आधे घंटे का फेर था. एक डेढ़ बजे तक हमें निकल जाना चाहिए था. हम चर्चा ही कर रहे थे कि लेकिन दो बज गए थे. बच्‍ची छोटी है तो वो जिप लाइनिंग करना चाहती थी, कोई एक्टिविटी करना चाहती थी. यह करते-करते समय बीत गया और हम लोग अलग-अलग हो गए. बेटा कहीं था, बेटी और हसबैंड एक जगह थे और मुझे वॉशरूम में जाना था तो मैं वॉशरूम चली गई. वॉशरूम में जब मैं घुसी तो मुझे फायरिंग की आवाज आई तो पता चला कि आतंकियों का हमला हो गया है.

