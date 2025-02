'मुझे लगता है..', चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्यों नहीं पहुंच पाया पाकिस्तान, रिकी पोंटिंग ने बताया कारण

Ricky Ponting on why Pakistan failed to reach CT 2025 semi-finals: पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल (Champions Trophy semi-finals) में नहीं पहुंच पाई. मेजबान देश होने के बाद भी पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद पाकिस्तान टीम की काफी आलोचना हो रही है. वहीं, अब पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting on Pakistan Team) ने पाकिस्तान के सेमीफाइनल में न पहुंचने को लेकर अपनी राय दी है और उस कारण के बारे में बात की है. आईसीसी रिव्यू पर बात करते हुए पोंटिंग ने अपनी राय दी. रिकी पोंटिंग ने सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान अपने मुख्य खिलाड़ियों, खासकर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की क्षमता का अधिकतम उपयोग कर रहा है. पोंटिंग ने कहा, 'वे अपनी टीम को अपना सर्वश्रेष्ठ देने में सक्षम नहीं हैं. उन दो खिलाड़ियों को खड़े होना था, उन्हें बड़े रन बनाने थे, और वे टूर्नामेंट के पहले दो मैच में अपना योगदान देने में सक्षम नहीं रहे. पहले कुछ मैचों में ऐसा करने में सक्षम नहीं रहे, और शायद यही कारण है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाया.'

मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों चैंपियंस ट्रॉफी में रन बनाने में असफल रहे. आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 90 गेंदों पर 64 रनों की पारी खेली, जबकि रिजवान को चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ 77 गेंदों पर 46 रन बनाए लेकिन ये पारी उस तरह की नहीं थी जिसके दम पर टीम जीत हासिल कर सके.

रिकी पोंटिंग ने भारतीय बल्लेबाजी विराट कोहली की तारीफ की औऱ कहा कि, "कोहली की बड़े मैचों में रन बनाने की क्षमता ही उन्हें किंग बनाा है. पोंटिंग ने विराट कोहली को लेकर कहा, "मैंने हमेशा कहा है कि बड़े खेल बड़े नामों के बराबर होते हैं. आपको उन बड़े मौके में अपने बड़े नामों की जरूरत होती है, और भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मैच से बड़ा कोई खेल नहीं था. आपकी प्रतिष्ठा इंटरनेशनल मंच पर सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में आपके प्रदर्शन से बनती है. इसलिए मेरे लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कोहली ने बड़े मैचों में शतक ठोका."

बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम अब अपना आखिरी ग्रुप मैच 2 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने वाली है. कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला शतक लगाया और पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 100 रन बनाने में सफल रहे.