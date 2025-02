VIDEO: रेणुका ठाकुर की ना भूल पाने वाली गेंद पर चारो खाने चित हो गईं लौरा वोलवार्ड

Renuka Thakur Clean Bowled Laura Wolvaardt: महिला प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का आगाज हो चुका है. सीजन का पहला मुकाबला आज (14 फरवरी 2025) गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच वडोदरा स्थित कोटांबी स्टेडियम में खेला जा रहा है. डब्ल्यूपीएल 2025 के उद्घाटन मुकाबले में ही आरसीबी की महिला खिलाड़ी रेणुका ठाकुर ने जीटी की सलामी बल्लेबाज लौरा वोलवार्ड को शानदार गेंद पर बोल्ड करते हुए सबको अपना दीवाना बना दिया है.

मैच के दौरान यह खूबसूरत नजारा आरसीबी की गेंदबाजी के दौरान पांचवें ओवर में देखने को मिला. टीम के लिए यह ओवर रेणुका ठाकुर डाल रही थीं. वहीं विपक्षी टीम की तरफ से बेथ मूनी के साथ लौरा वोलवार्ड पारी का आगाज कर रही थीं.

CASTLED 🎯



Renuka Singh Thakur with the first wicket of #TATAWPL season 3 🔥



Laura Wolvaardt departs.



Live - https://t.co/jjI6oXJcBI #TATAWPL #GGvRCB pic.twitter.com/hVljsewUru