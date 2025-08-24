विज्ञापन
ड्रीम 11 के हटने के बाद टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सर के लिए इन कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी- सूत्र

बीसीसीआई के सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि ड्रीम 11 के बाहर निकलने के बाद, तीन बड़ी कंपनियों- रिलायंस जियो, टोयोटा और एक फिनटेक स्टार्ट अप, ने जर्सी स्पॉन्सर के लिए दिलचस्पी दिखाई है.

  • ड्रीम 11 ने ऑनलाइन गेमिंग कानून के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी स्पॉन्सरशिप से अपना नाम वापस ले लिया है.
  • भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों के आगामी टूर्नामेंट के लिए बीसीसीआई जल्द नए स्पॉन्सर की तलाश कर रहा है.
  • रिलायंस जियो, टोयोटा और एक फिनटेक स्टार्टअप ने भारतीय टीम की जर्सी स्पॉन्सरशिप में रुचि दिखाई है
भारत की सबसे बड़ी फैंटेसी गेमिंग कंपनियों में शामिल ड्रीम 11 ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बने नए कानून के बाद भारतीय टीम की जर्सी स्पॉन्सर से अपना नाम वापस ले लिया है. भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम 9 सितंबर से एशिया कप में खेलती नजर आएगी, जबकि महिला टीम को अगले महीने से आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में खेलना है, ऐसे में बीसीसीआई की कोशिश जल्द से जल्द नए स्पॉन्सर की तलाश करना है. बीसीसीआई ने अभी तक ड्रीम 11 से साथ डील टूटने की जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि बोर्ड जल्द ही इसको लेकर विज्ञापन जारी कर सकता है. ड्रीम 11 के पीछे हटने के बाद से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर टीम इंडिया की जर्सी पर अब किस कंपनी का नाम दिखेगा. एनडीटीवी को बीसीसीआई के सूत्रों ने बताया है कि तीन कंपनियों ने इस मामले में दिलचस्पी दिखाई है. 

बीसीसीआई के सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि ड्रीम 11 के बाहर निकलने के बाद, तीन बड़ी कंपनियों- रिलायंस जियो, टोयोटा और एक फिनटेक स्टार्ट अप, ने जर्सी स्पॉन्सर के लिए दिलचस्पी दिखाई है.  हालांकि टेंडर प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह रेस और मजेदार होगी, ऐसी उम्मीद है. वहीं, बीसीसीआई को इस बार अधिक पैसे की उम्मीद है. बोर्ड, नए प्रायोजक के साथ 3 साल का करार करने पर विचार कर रहा है.

(अपडेट जारी है)

