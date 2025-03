RCB Unbox Event IPL 2025: आतिशबाजी से जगमगा उठा आसमान, विराट-एबी डिविलियर्स के नाम से गूंजा स्टेडियम, वीडियो में देखें अदभुत नजारा

RCB Unbox Event Jersey Launch IPL 2025: IPL 2025 सीजन के आगाज से पहले RCB ने बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में un boxing इवेंट का आयोजन किया और अपने नए जर्सी को भी लांच किया, इस दौरान टीम के कप्तान रजत पाटीदार, विराट कोहली के साथ साथी खिलाड़ी मौजूद थे और पूरा मैदान RCB के फैंस से खचाखच भरा रहा और जमकर आतिशबाजी का भी नजारा देखने को मिला.

THE CRAZY SCENES AT CHINNASWAMY TODAY. 🥶🔥 pic.twitter.com/qKkploOrRV

THE CRAZE & AURA OF VIRAT KOHLI & RCB. 🥶



- The Goosebumps scenes at Chinnaswamy Today..!!!!



pic.twitter.com/cC69J3TFgY