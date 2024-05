IPL 2024 RCB vs CSK: आरसीबी ने सीएसके के खिलाफ रचा इतिहास, T20 क्रिकेट में ये कारनामा करने वाली पहली टीम बनी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु IPL के एक सीजन में सर्वाधिक 200 से अधिक रन (RCB equals MI as most 200 runs in a Season) बनाने के मामले में मुंबई इंडियंस (MI) के साथ बराबरी पर आ गई. रेड एंड गोल्ड ने बेंगलुरु में अपने खेल में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की. आरसीबी ने सीएसके के खिलाफ 20 ओवरों में 218/5 का कुल स्कोर बनाया, जो इस सीजन में उनका 200 से अधिक का छठा स्कोर है. उन्होंने (RCB equals MI and KKR as Most 200 runs in a IPL Season) मुंबई इंडियंस (2023 में छह 200-प्लस टोटल) और कोलकाता नाइट राइडर्स (आईपीएल 2024 में छह 200-प्लस टोटल) की बराबरी कर ली है.

साथ ही, आरसीबी किसी टी20 टूर्नामेंट के एकल संस्करण में 150 छक्के लगाने वाली पहली टीम बन गई. 16 और छक्कों के साथ, आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के 146 छक्कों की संख्या को पीछे छोड़ते हुए 150 छक्कों तक पहुंच बनाई.

ऐसा रहा मैच का हाल

कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुकी थी. कप्तान फाफ डुप्लेसी (54 रन) की अगुआई में शीर्ष क्रम के शानदार प्रदर्शन से आरसीबी ने पांच विकेट पर 218 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. फिर उसके गेंदबाजों ने सीएसके को 20 ओवर में सात विकेट पर 191 रन पर रोक दिया और लगातार छठी जीत से प्लेऑफ का टिकट कटाया.

सीएसके रचिन रविंद्र (61 रन, 37 गेंद, पांच चौके, तीन छक्के) के अर्धशतक और रविंद्र जडेजा (नाबाद 42 रन) के योगदान तथा अनुभवी महेंद्र सिंह धोनी के 25 रन के बावजूद प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी. आरसीबी के लिए यश दयाल ने 42 रन देकर दो विकेट झटके और अंतिम ओवर में सीएसके को 17 रन बनाने से महरूम कर उसकी क्वालीफाई करने की उम्मीदों को तोड़ दिया.