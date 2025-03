IPL 2025: ये नंबर गेम करेगा कमाल और ट्रॉफी का खत्म होगा इंतजार!, RCB के जबरदस्त प्लेइंग 11 पर नजर डालिये एक बार

RCB Best Possible Playing 11 for IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 का 18वां सीजन 22 मार्च से शुरू होने जा रहा है. सीजन का उद्घाटन मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में गत चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के बीच (KKR vs RCB IPL 2025) खेला जाएगा. पिछले साल के दिसंबर महीने में सऊदी अरब के जेद्दा में मेगा नीलामी आयोजित की गई थी, जिसमें सभी 10 टीमों ने कई बड़े बदलाव किए और इन बदलावों के चलते इस सीजन के काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. आरसीबी ने भी अपनी टीम में कुछ बड़े बदलाव किए हैं जिसमे कप्तानी को लेकर हुआ बदलाव सबसे बड़ा है.

नंबर गेम से बनेगी बात?

इसके साथ ही अब तक सबसे ज्यादा फैंस सपोर्ट वाली आरसीबी टीम आईपीएल के 18 वें सीजन में ट्रॉफी अपने नाम करना चाहेगी और इस बार एक संयोग को लेकर जो बातें चल रही हैं वो है लकी नंबर 18, क्योंकि ये आईपीएल का सीजन नंबर भी है और विराट कोहली का जर्सी नंबर भी है.

आरसीबी ने फाफ डु प्लेसिस की जगह रजत पाटीदार को टीम का नया कप्तान बनाया गया है. 40 वर्ष के फॉफ डु प्लेसिस को आरसीबी ने रिलीज़ कर दिया है और वे इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते नजर आएंगे. आरसीबी की संभावित सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन में ये वो खिलाड़ी हैं जो टीम को मजबूती देंगे.

आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी से पहले सिर्फ तीन खिलाड़ी हुए थे रिटेन

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) ने आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी से पहले सिर्फ तीन खिलाड़ियों को रिटेन किया था इनमें दो कैप्ड खिलाड़ी विराट कोहली और रजत पाटीदार शामिल हैं, जबकि यश दयाल को भी टीम में बनाए रखा गया. कोहली को 21 करोड़ रुपये, पाटीदार को 11 करोड़ रुपये और यश दयाल को 5 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया था. नीलामी के दौरान, आरसीबी ने कई बड़े नामों को अपनी टीम में शामिल किया है जिसमें तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को 12.5 करोड़ रुपये, इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज फिल साल्ट को 11.5 करोड़ रुपये, भारतीय विकेटकीपर जितेश शर्मा को 11 करोड़ रुपये और अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को 10.75 करोड़ रुपये में खरीदा था.

आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी की पूरी टीम

1. विराट कोहली (रिटेन) – 21 करोड़ रुपये

2. रजत पाटीदार (रिटेन) – 11 करोड़ रुपये

3. यश दयाल (रिटेन) – 5 करोड़ रुपये

4. लियाम लिविंगस्टोन – 8.75 करोड़ रुपये

5. फिल साल्ट – 11.50 करोड़ रुपये

6. जितेश शर्मा – 11 करोड़ रुपये

7. जोश हेजलवुड – 12.50 करोड़ रुपये

8. रसिख डार – 6 करोड़ रुपये

9. सुयश शर्मा – 2.60 करोड़ रुपये

10. क्रुणाल पांड्या – 5.75 करोड़ रुपये

11. भुवनेश्वर कुमार – 10.75 करोड़ रुपये

12. स्वप्निल सिंह – 50 लाख रुपये

13. टिम डेविड – 3 करोड़ रुपये

14. रोमारियो शेफर्ड – 1.50 करोड़ रुपये

15. नुवान तुषारा – 1.60 करोड़ रुपये

16. मनोज भांडगे – 30 लाख रुपये

17. जैकब बेथेल – 2.60 करोड़ रुपये

18. देवदत्त पडिक्कल – 2 करोड़ रुपये

19. स्वास्तिक छिकारा – 30 लाख रुपये

20. लुंगी एनगिडी – 1 करोड़ रुपये

21. अभिनंदन सिंह – 30 लाख रुपये

22. मोहित राठी – 30 लाख रुपये

आईपीएल 2025 के लिए RCB की संभावित प्लेइंग XI

1. विराट कोहली

2. फिल साल्ट (विकेटकीपर)

3. रजत पाटीदार (कप्तान)

4. लियाम लिविंगस्टोन

5. जितेश शर्मा (विकेटकीपर)

6. क्रुणाल पांड्या

7. टिम डेविड

8. भुवनेश्वर कुमार

9. सुयश शर्मा

10. जोश हेजलवुड

11. यश दयाल

आरसीबी ने इस नीलामी में अपने स्क्वाड को संतुलित करने की कोशिश की है, जिसमें अनुभवी तेज गेंदबाजों के साथ आक्रामक बल्लेबाज और कुछ प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी भी शामिल हैं। अब देखना होगा कि 2025 का सीजन इस टीम के लिए कैसा रहता है और क्या वे पहली बार ट्रॉफी जीतने में सफल होंगे।

