IND vs WI: स्पिनरों को नहीं मिल रही मदद? रवींद्र जडेजा ने बताया पिच को लेकर ये थी टीम मैनेजमेंट की मांग

Ravindra Jadeja on Turning Track: पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ टर्निंग पिचों की मांग करना उल्टी पड़ गयी थी और भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह गंवानी पड़ी थी. इसलिए हैरानी की बात नहीं है कि टीम प्रबंधन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मौजूदा सीरीज के लिए स्पिनरों के मुफीद पिचों की मांग नहीं की. सीनियर स्पिनर रविंद्र जडेजा ने शनिवार को कहा कि टीम ने केवल धीमी टर्निंग पिच की मांग की थी इसलिए कोटला पर पिच से फायदा उठाने के लिए अधिक शारीरिक प्रयास की जरूरत होगी. जडेजा ने दूसरे दिन तीन विकेट लिए लेकिन वह परेशान नहीं थे कि पिच से मदद नहीं मिल रही.

'रैंक टर्नर' की मांग नहीं थी'

दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद प्रेस के सामने आए रवींद्र जडेजा ने दिल्ली की पिच को लेकर कहा,"मुझे हैरानी नहीं हुई क्योंकि हमने केवल धीमी टर्निंग पिचों की मांग की थी. हमने 'रैंक टर्नर' (पूरी तरह से स्पिनरों की मददगार पिच) की मांग नहीं की थी. हमें यही उम्मीद थी कि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, पिच धीरे-धीरे टर्न देने लगेगी." उन्होंने कहा,"हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, पूरी पारी में अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, तभी हम उन्हें आउट कर पाएंगे. हम ऐसा करते रहेंगे और उम्मीद है कि अच्छे नतीजे देंगे."

जडेजा को लगता है कि पिच की धीमी प्रकृति और सतह से गेंदों की गति कम होने के कारण बल्लेबाजों के लिए बैकफुट पर खेलना आसान हो रहा है. उन्होंने कहा,"उछाल कम है और ज्यादा टर्न नहीं मिल रहा है. आपको अपने कंधों का ज्यादा इस्तेमाल करना होगा. हर गेंद टर्न नहीं ले रही है इसलिए थोड़ी मेहनत करनी होगी. अगर हम इस मौजूदा साझेदारी को तोड़ देते हैं तो यह आसान हो जाएगा क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में ज्यादा गहराई नहीं है."

इसके अलावा उन्होंने शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के बीच हुए मिक्स-अप और उसके बाद जायसवाल के रन आउट पर भी रिएक्शन दिया. जायसवाल रन आउट के बाद गिल से काफी गुस्सा दिखे. जडेजा ने कहा है कि इस तरह की चीजें होती रहती हैं और इसे ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए. जडेजा ने कहा,"यह गलतफहमी है जो हो सकती है. हां, नहीं, हां नहीं का मामला है, स्ट्राइकर को लगा कि एक रन था और नॉन-स्ट्राइकर ने अन्यथा सोचा. ये चीजें होती हैं लेकिन अच्छी बात यह थी कि हम उस समय अच्छी स्थिति में थे."

जडेजा के तिहरे झटके से वेस्टइंडीज दवाब में

बता दें, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, नई दिल्ली में चल रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की समाप्ति के समय वेस्टइंडीज ने 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना लिए थे. वेस्टइंडीज भारत से पहली पारी के आधार पर 378 रन पीछे है. दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय शाई होप 46 गेंद पर 31 और टेविन इम्लाच 31 गेंद पर 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों के बीच 33 रन की साझेदारी हो चुकी है.

जॉन कैंपबेल 10 और तेजनारायण चंद्रपॉल 34, एलिक अथांजे 41 और कप्तान रॉस्टन चेज 0 पर आउट हुए. वेस्टइंडीज पर फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा है. तीसरे दिन वेस्टइंडीज को फॉलोऑन से बचना है, तो शाई होप को बड़ी पारी खेलनी होगी, साथ ही अन्य बल्लेबाजों को भी उपयोगी अंशदान देना होगा. भारत के लिए रवींद्र जडेजा ने 3 और कुलदीप यादव ने 1 विकेट लिए हैं.

इससे पहले दिन की शुरुआत भारतीय टीम ने 2 विकेट पर 318 के स्कोर से की थी. यशस्वी जायसवाल पहले दिन के स्कोर 173 में सिर्फ 2 रन जोड़ सके. वह दोहरा शतक पूरा करने का मौका चूक गए और 175 के स्कोर पर रन आउट हो गए. शुभमन गिल ने अपना दसवां टेस्ट शतक लगाया. वह 129 रन बनाकर नाबाद रहे. 196 गेंद की पारी में गिल ने 2 छक्के और 16 चौके लगाए. नीतिश कुमार रेड्डी ने 43 और ध्रुव जुरेल ने 44 रन बनाए.

(भाषा से इनपुट के साथ)

