Replacement players for first round of Duleep Trophy, 2024-25 announced: देश की प्रतिष्ठित घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी 2024-25 का अभी आगाज भी नही हुआ है कि बुरी खबर सामने आने लगी है. पहले राउंड से पूर्व कई टीमों में बड़े बदलाव हुए हैं. बताया जा रहा है कि टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और युवा सनसनी तेज गेंदबाज उमरान मलिक बीमार हैं. ऐसे में वह आगामी टूर्नामेंट में शिरकत नहीं करेंगे. इन स्टार खिलाड़ियों की जगह सब्सटीट्यूट क्रिकेटरों का ऐलान भी कर दिया गया है. टीम 'बी' में अब मोहम्मद सिराज की जगह भारतीय टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज नवदीप सैनी लेंगे. वहीं टीम 'सी' में उमरान मलिक की जगह घरेलू स्टार तेज गेंदबाज गौरव यादव को शामिल किया गया है. यही नहीं ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को भी 'बी' टीम से रिलीज कर दिया गया है. टूर्नामेंट का आगाज 5 सितंबर 2024 से होने वाला है.

अब कुछ इस प्रकार हैं सभी टीमें:

भारत ए: शुभमन गिल (कप्तान), मयंक अग्रवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), केएल राहुल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, तनुश कोटियन, कुलदीप यादव, अकाश दीप, प्रसिद्ध कृष्ण, खलील अहमद, आवेश खान, विद्वाथ कावेरप्पा, कुमार कुशाग्र और शाश्वत रावत.

भारत बी: अभिमन्यु ईश्वरन (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), मुशीर खान, नितिश कुमार रेड्डी*, वाशिंगटन सुंदर, नवदीप सैनी, यश दयाल, मुकेश कुमार, राहुल चाहर, आर साई किशोर, मोहित अवस्थी और एन जगदीशन (विकेटकीपर).

भारत सी: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), साई सुदर्शन, रजत पाटीदार, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, बी इंद्रजीत, ह्रितिक शोकीन, मानव सुथार, गौरव यादव, व्यशाक विजयकुमार, अंशुल खम्बोज, हिमांशु चौहान, मयंक मारकंडे, आर्यन जुयाल (विकेटकीपर) और संदीप वारियर.

भारत डी: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अथर्व तायडे, यश दुबे, देवदत्त पडिक्कल, ईशान किशन (विकेटकीपर), रिकी भुई, सरांश जैन, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, आदित्य ठाकरे, हर्षित राणा, तुषार देशपांडे, अकाश सेनगुप्ता, केएस भरत (विकेटकीपर) और सौरभ कुमार.

नोट: नितिश कुमार रेड्डी टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे या नहीं यह उनकी फिटनेस पर निर्भर करता है.

यह भी पढ़ें- टी20 वर्ल्ड कप पर होगा भारत का कब्जा, 15 सदस्यीय टीम का ऐलान, टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर