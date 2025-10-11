ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम में जगह नहीं मिलने पर रवींद्र जडेजा ने तोड़ी चुप्पी, 2027 वर्ल्ड कप को लेकर कही ये बात

Ravindra Jadeja on Playing 2027 World Cup: दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने साफ कर दिया कि वह 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनका चयन टीम में नहीं हुआ है और और उनका खेलना या नहीं खेलना चयन करता हूं के हाथ में है. भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे और टी20 टीमों की घोषणा की गई तो रविंद्र जडेजा को पहले से ही बता दिया गया था कि वह टीम का हिस्सा नहीं होंगे.

'2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं'

दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन तीन विकेट लेकर मेहमान टीम के टॉप ऑर्डर को झकझोर देने वाले जडेजा जब दिन का खेल खत्म होने के बाद मीडिया के सामने आए तो उनसे वर्ल्ड कप को लेकर सवाल हुआ. जडेजा ने कहा,"मैं 2027 विश्व कप खेलना चाहता हूं, यह तो जाहिर सी बात है. यह हमेशा चयनकर्ताओं का फैसला होता है. अच्छी बात यह है कि चयनकर्ताओं, कोच और कप्तान ने मुझसे बात की और मुझे समझाया कि क्यों, और मैं कारणों को समझता हूं. हर किसी का सपना वनडे विश्व कप जीतना होता है."

शुभमन गिल बने भारत के नए वनडे कप्तान

बता दें, चयनकर्ताओं ने वनडे की कप्तानी रोहित शर्मा से लेकर शुभमन गिल को देने का फैसला लिया है. चयनकर्ता गिल को ऑल-फॉर्मेट कप्तान के तौर पर देख रहे हैं और उनका यह फैसला इसी संदर्भ में देखा जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को वनडे टीम में मौका मिला है. दोनों ही दिग्गज पहले ही 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट्स और दिग्गजों के बयानों की मानें तो दोनों के लिए यह इतना आसान नहीं होने वाला है.

वेस्ट इंडीज में टी20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद ही रोहित शर्मा विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. भारत ने साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था. इस दौरे पर टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था और उसका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनयशिप के फाइनल में तीसरी बार पहुंचने का सपना टूट गया था. इस दौरे के दौरान जहां अश्विन ने संन्यास लिया तो दौरे के बाद कोहली और रोहित ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा. हालांकि, जडेजा अभी टेस्ट और वनडे खेल रहे हैं. जडेजा ने बीते कुछ समय से टेस्ट में बल्ले और गेंद दोनों से बेहतर प्रदर्शन किया है.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल.

टी20 टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल (उप-कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर.

