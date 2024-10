Ravindra Jadeja: कमाल कर दिया जड्डू ने, अनिल, अश्विन और हरभजन के बाद यह कारनामा करने वाले चौथे भारतीय बने

Ravindra Jadeja, India vs New Zealand: भारतीय टीम के अनुभवी ऑलराउंडर खिलाड़ी रवींद्र जडेजा ने इतिहास रच दिया है. वह भारत की तरफ से घरेलू जमीं पर 350 विकेट चटकाने वाले चौथे गेंदबाज बने गए हैं. पहले स्थान पर टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले का नाम आता है. जिन्होंने घरेलू मैदान पर सर्वाधिक 476 विकेट प्राप्त किए हैं. उसके बाद दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रविचंद्रन अश्विन और हरभजन सिंह काबिज हैं. अश्विन ने भारत की तरफ से घरेलू मैदान पर 467 और पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने 376 विकेट प्राप्त किए हैं. इन तीनों दिग्गजों के बाद खास लिस्ट में अब रवींद्र जडेजा की भी एंट्री हो गई है.

476 - अनिल कुंबले

467 - रविचंद्रन अश्विन

376 - हरभजन सिंह

350* - रवींद्र जड़ेजा

319 - कपिल देव

Wizardry at home!



Most wickets for India at home in international cricket



476 - Anil Kumble

467 - Ravichandran Ashwin

376 - Harbhajan Singh

350* - Ravindra Jadeja

319 - Kapil Dev