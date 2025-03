IND vs AUS: विराट रिकॉर्ड के बाद भी कोहली हुए नज़रअंदाज, रवि शास्त्री ने इस खिलाड़ी को सौंपा बेस्ट फील्डर अवार्ड

Ravi Shastri on Best Fielder Award IND vs AUS Semifinal: आईसीसी टूर्नामेंटों के नॉकआउट मुकाबलों में मिली हर हार का बदला चुकता करते हुए भारत ने मंगलवार को आस्ट्रेलिया को चार विकेट से हराकर पांचवीं बार चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल में प्रवेश कर लिया और एक बार फिर जीत के नायक रहे विराट कोहली (Virat Kohli vs Australia Champions Trophy Semifinal) जिन्होनें लक्ष्य का पीछा करते हुए 84 रनों की जुझारू पारी खेली. भारत की जीत के साथ ही यह भी तय हो गया कि चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल नौ मार्च को दुबई में ही खेला जायेगा जिसमें भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड से होगा. अगर आस्ट्रेलिया जीतती तो फाइनल लाहौर में खेला जाना था.

Photo Credit: BCCI

रिकॉर्ड के बाद भी विराट कोहली हुए इग्नोर

विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय फील्डर बन गए हैं. उन्होंने जोश इंगलिस का कैच पकड़कर ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है. सभी को उम्मीद थी कि इस ऐतिहासिक लम्हें के बाद कोहली को 'ड्रेसिंग रूम BTS' फील्डर ऑफ द मैच का सम्मान मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने इस बार फील्डर ऑफ द मैच का अवॉर्ड श्रेयस अय्यर को दिया. जब शास्त्री अय्यर को मेडल पहनाकर सम्मानित कर रहे थे, तो बाकी सभी खिलाड़ी खुशी से ताली बजा रहे थे.

Photo Credit: BCCI

दरअसल, अय्यर ने मैच के अहम पल में एलेक्स कैरी को रन आउट किया, जब वह तेजी से रन बनाते हुए भारतीय टीम के लिए खतरा बनते जा रहे थे. इसके बाद, अय्यर ने बेन ड्वारशुइस का शानदार कैच लपकते हुए टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान दिया. इसके साथ ही, उनकी बेहतरीन फील्डिंग ने कई महत्वपूर्ण रन भी बचाए.

रवि शास्त्री ने फील्डर ऑफ द मैच का अवॉर्ड देते हुए कहा

यह दबाव वाला खेल है. आप अब तक टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ टीम हैं. व्यक्तिगत प्रतिभा आपको केवल एक निश्चित स्तर तक ले जाएगी, लेकिन सामूहिक टीम प्रयास ही आपको चैंपियन के खेलने पर फिनिशिंग लाइन तक ले जाएगा. आज दो चैंपियन खेल रहे थे, दबाव वाला खेल, चरित्र प्रदर्शन, टीम प्रयास. मैदान में प्रतिभा की झलक हमेशा फर्क पैदा करती है. आम तौर पर, यह टर्निंग पॉइंट होता है," शास्त्री ने बीसीसीआई द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा.

हालांकि, शास्त्री के "दिलीप!" कहने पर भारतीय खिलाड़ी हंस पड़े. जब शास्त्री दिलीप को खोज रहे थे, तो वह उनके ठीक बगल में खड़े होकर पदक दे रहे थे. "और हैवीवेट पदक, यह भारी है. यह श्रेयस अय्यर को जाता है," शास्त्री ने पदक देते हुए कहा.