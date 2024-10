''हमने एक सच्चे भारत रत्न...'', नीरज चोपड़ा से लेकर सहवाग तक, रतन टाटा के निधन से शोक में डूबा खेल जगत

Ratan Tata Passes Away: टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा ने आखिरकार दुनिया को अलविदा कह दिया है. बीते बुधवार (10 अक्टूबर 2024) को 86 साल की उम्र में उन्होंने देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली. बताया जा रहा है कि रतन टाटा को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंटेसिव केयर यूनिट में भर्ती कराया गया था. जहां उनकी बढ़ती उम्र के बाद होने वाली बीमारियों का इलाज चल रहा था.

देश के सबसे बड़े दानवीर के निधन से हर कोई दुखी है. खेल जगत भी इससे अछूता नहीं है. देश के कई खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पीड़ा जाहिर की है, जो कुछ इस प्रकार है-

नीरज चोपड़ा

I'm very sorry to hear about the passing of Shri Ratan Tata ji. He was a visionary, and I'll never forget the conversation I had with him. He inspired this entire nation. I pray that his loved ones find strength. Om Shanti. 🙏 — Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) October 9, 2024

''श्री रतन टाटा जी के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुःख हुआ. वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे. मैं उनके साथ हुई बातचीत को कभी नहीं भूल पाऊंगा. उन्होंने पूरे देश को प्रेरित किया. मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके प्रियजनों को शाहस मिले. ॐ शांति.''

वीरेंद्र सहवाग

We have lost a true Ratan of Bharat, Shri Ratan Tata ji.

His life will be an inspiration for us all and he will continue to live in our hearts. Om Shanti 🙏🏼🌸 pic.twitter.com/CvTRS3VYXp — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 9, 2024

''हमने एक सच्चे भारत रत्न श्री रतन टाटा जी को खो दिया है. वह हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणास्रोत बने रहेंगे. वह हमारे दिलों में जीवित रहेंगे. ॐ शांति.''

सूर्यकुमार यादव

End of an era.

The epitome of kindness, most

inspirational, marvel of a man. Sir, you have touched so many hearts. Your life has been a blessing to the nation. Thank you for your endless and unconditional service.

Your legacy will live on. Rest in glory, sir. 🤍 pic.twitter.com/mCw0xJ84A7 — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) October 9, 2024

''एक युग का अंत. दयालुता के प्रतीक. सबसे बड़े प्रेरणादायक. चमत्कारी पुरुष. सर आपने बहुत सारे दिलों को छुआ है. आपका जीवन राष्ट्र के लिए वरदान रहा है. आपकी अंतहीन और बिना किसी शर्त के सेवा के लिए धन्यवाद. आपकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी.''

शिखर धवन

Saddened by the loss of a great leader. Rest in peace, Mr. @RNTata2000. Your kindness and contributions will always be remembered. 🙏 — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) October 9, 2024

''एक महान लीडर के निधन से दुखी हूं. भगवान उन्हें शांति दें.श्रीमान रतन टाटा जी आपकी दयालुता और योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा.''

हरभजन सिंह

RIP Sir 🙏 Satnam Waheguru 🙏 Ratan Tata ji will always be in our hearts as one of the builders of modern India.



His leadership, humility, and unwavering commitment to ethics and values set a benchmark that will continue to inspire generations. His legacy will forever be… pic.twitter.com/wVeyGXQ9Ct — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 9, 2024

भगवान भगवान को शांति दें सर.सतनाम वाहेगुरु. रतन टाटा जी आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक के रूप में हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे.

रतन टाटा के निधन के बाद रात करीब 2 बजे उनके पार्थिव शरीर को घर ले जाया गया है. बताया जा रहा है कि राजकीय सम्मान के साथ उंनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. टाटा का पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक साउथ मुंबई स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में रखा जाएगा. जहां लोग उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे.

