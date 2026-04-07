RR vs MI MI IPL 2026 Guwahati Weather: आईपीएल 2026 के 13वें मुकाबले में आज राजस्थान रॉयल्स (RR) की भिड़ंत गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (MI) से होगी. इस बीच पहले बारिश की वजह से टॉस में देरी हुई और अब गीले आउटफील्ड के कारण ये देरी जारी है. AccuWeather के अनुसार, मैच के समय बारिश का खतरा बढ़ गया है. पहले शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच बारिश की संभावना 0% दिखाई जा रही थी, लेकिन अब उसी समय के दौरान बारिश की संभावना लगभग 50% हो गई है. यह चिंता की बात है. इसके साथ ही, 'ऑरेंज अलर्ट' भी जारी किया गया है. दोनों टीमों के बीच आईपीएल में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है. राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में अब तक एक-दूसरे के खिलाफ कुल 31 मुकाबले खेले हैं. इनमें से 16 में मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज की है, जबकि 14 मुकाबले राजस्थान रॉयल्स ने जीते हैं. राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 की शुरुआत लगातार दो जीत के साथ की है.
इससे पहले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में सोमवार को पहला मैच रद्द हो गया, जब कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच होने वाला मैच बारिश की वजह से धुल गया. इस बात की भी संभावना है कि मंगलवार को गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (RR) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच होने वाले ज़बरदस्त मुकाबले का भी यही हश्र हो. पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में स्थित गुवाहाटी शहर में मैच से पहले रुक-रुककर बारिश होती रही है. लेकिन बारिश होने की संभावना कितनी है?
AccuWeather के अनुसार, मैच शुरू होने से पहले के कुछ घंटों में बिजली गिरने का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है. हालाँकि, फैंस के लिए अच्छी बात यह है कि जैसे-जैसे शाम ढलेगी, बारिश की संभावना कम होती जाएगी.
शाम 5:00 बजे (IST) बारिश की 28% संभावना है, जो टॉस के समय से दो घंटे पहले का समय है. हालाँकि, शाम 7:00 बजे (IST) तक यह घटकर सिर्फ़ 6% रह जाएगी और पूरी शाम इसी स्तर पर बनी रहेगी. दिलचस्प बात यह है कि शाम ढलने के साथ-साथ बादलों का घेरा भी काफ़ी कम होने की उम्मीद है; अनुमान है कि शाम 6:00 बजे (IST) यह 100% से घटकर रात 9:00 बजे (IST) तक 0% हो जाएगा.
इसलिए, पूर्वानुमान के अनुसार, भले ही टॉस के समय या खेल की शुरुआत में थोड़ी बारिश हो, लेकिन वह आखिरकार रुक जानी चाहिए और ज़्यादातर खेल संभव होना चाहिए.
RR vs MI LIVE Weather Update, IPL 2026: जानिए गुवाहाटी में मौसम का ताजा मिजाज
मौसम के मिजाज की बात करें तो वेदर रिपोर्ट से कही उलट ही बात न हो जाए, बारिश अगर गुवाहाटी में मुंबई बनाम राजस्थान के बीच खलल डालती हैं तो IPL 2026 में ये लगतार दूसरा मुकाबला होगा जिसमे बारिश विलेन का किरदार निभाते हुए नजर आएगी.
Guess we are going to see how good the drainage is at the ACA Stadium In Guwahati pic.twitter.com/75H4IkmJmX— Jake Jeakings (@JakeJeakings1) April 7, 2026
RR vs MI LIVE Weather Update, IPL 2026: क्या रद्द हो जायेगा गुवाहाटी में RR बनाम MI मुकाबला?
AccuWeather के अनुसार, मैच शुरू होने से पहले के कुछ घंटों में बिजली गिरने का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है. हालाँकि, फैंस के लिए अच्छी बात यह है कि जैसे-जैसे शाम ढलेगी, बारिश की संभावना कम होती जाएगी.
RR vs MI LIVE Weather Update, IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत मुंबई इंडियंस से होगी
आईपीएल 2026 के 13वें मुकाबले में आज राजस्थान रॉयल्स (RR) की भिड़ंत गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (MI) से होगी. दोनों टीमों के बीच आईपीएल में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है. राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में अब तक एक-दूसरे के खिलाफ कुल 31 मुकाबले खेले हैं. इनमें से 16 में मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज की है, जबकि 14 मुकाबले राजस्थान रॉयल्स ने जीते हैं. राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 की शुरुआत लगातार दो जीत के साथ की है.