Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings LIVE Score, IPL 2026: आईपीएल 2026 के तीसरे मुकाबले में आज (30 मार्च) राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत चेन्नई सुपर किंग्स के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला गुवाहाटी स्थित एसीए स्टेडियम (बारसापारा स्टेडियम) में खेला जा रहा है. जहां राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर विपक्षी टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है. विपक्षी टीम की तरफ से मिले निमंत्रण को स्वीकार करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को आठवां झटका नूर अहमद (01) के रूप में लगा है. अहमद नौवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए आर्चर का शिकार बने हैं. उनका शानदार कैच ध्रुव जुरेल ने पकड़ा. टीम का स्कोर 12.5 ओवरों में 8-82 रन है. (Live Scorecard)

हेड टू हेड रिकॉर्ड

राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खबर लिखे जाने तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों का पलड़ा लगभग बराबर रहा है. राजस्थान रॉयल्स की टीम को चेन्नई के खिलाफ 15 मुकाबलों में कामयाबी हाथ लगी है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने राजस्थान के खिलाफ 16 मुकाबलो में बाजी मारी है. वहीं बात करें हार के बारे में तो आरआर की टीम को सीएसके के खिलाफ 16 मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि सीएसके की टीम को आरआर के खिलाफ 15 मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा है.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

राजस्थान रॉयल्स: 1. वैभव सूर्यवंशी 2. यशस्वी जायसवाल 3. ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) 4. रियान पराग (कप्तान) 5. शिमरॉन हेटमायर 6. रविंद्र जाडेजा 7. जोफ्रा आर्चर 8. नांद्रे बर्गर 9. संदीप शर्मा 10. रवि बिश्नोई 11. बृजेश शर्मा

RR इम्पैक्ट: डोनोवन फरेरा, लुहान-द्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, सुषांत मिश्रा, तुषार देशपांडे.

चेन्नई सुपर किंग्स: 1. संजू सैमसन (विकेटकीपर) 2. ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान) 3. आयुष म्हात्रे 4. मैट शॉर्ट 5. शिवम दुबे 6. कार्तिक शर्मा 7. जेमी ओवर्टन 8. नूर अहमद 9. मैट हेनरी 10. अंशुल कम्बोज 11. खलील अहमद

CSK इम्पैक्ट: सरफराज खान, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, गुरजपनीत सिंह, रामकृष्ण घोष.

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