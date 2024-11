Vaibhav Suryavanshi: तब संजू और जायसवाल की किस्मत राजस्थान ने बदली थी, अब 13 साल के वैभव को टीम में शामिल कर कायम रखी परंपरा

IPL Auction, Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल मेगा ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने दिल जीत लिया है. राजस्थान रॉयल्स ने ऑक्शन के दौरान बिहार के 13 साल के वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi from Bihar) पर बोली लगाकर एक ऐसा काम किया जो यह फ्रेंचाइजी सालों से करती आई है. युवा खिलाड़ियों को मौका देना का. राजस्थान ने मेगा ऑक्शन में वैभव सूर्यवंशी को 1.10 करोड़ में अपनी टीम से जोड़ा हैं. वैभव का बेस प्राइस 30 लाख रुपये थे. वैभव बिहार के समस्तीपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं. बता दें कि राजस्थान ने ऐसा करके अपने पुराने परंपरा को जिंदा रखा है. वैभव से पहले भी राजस्थान युवा खिलाड़ियों को अपने टीम के साथ जोड़ती रही है और उन्हें निखार कर बड़ा खिलाड़ी बना देती है.

भारतीय क्रिकेट के युवा सितारे यशस्वी जायसवाल भी राजस्थान रॉयल्स की ही देन हैं. जायसवाल की प्रतिभा को पहले राजस्थान रॉयल्स ने ही पहचाना था और आईपीएल में खेलने का मौका दिया था. राजस्थान रॉयल्स ने साल 2020 में जायसवाल को 2 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा था. इसके बाद, साल 2022 में उनका वेतन बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये कर दिया गया था. अब आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले राजस्थान ने यशस्वी जायसवाल को 18 करोड़ रुपये में रिटेन करके अपनी टीम में शामिल किया था. आज यशस्वी जायसवाल भारतीय क्रिकेट के नए सुपरस्टार हैं.

संजू सैमसन को भी आईपीएल में सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपने टीम में शामिल किया था. सबसे पहले संजू की प्रतिभा का फायदा राजस्थान रॉयल्स ने ही उठाया. कहते हैं न 'हीरे की परख जौहरी को होती है', ऐसा ही काम राजस्थान रॉयल्स करते हैं. संजू सैमसन ने 18 साल की उम्र में साल 2013 में राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में डेब्यू किया था. शुरुआत में संजू को राजस्थान ने 8 लाख में खरीदकर सबसे पहले टीम में शामिल किया था. तब से लेकर अबतक संजू राजस्थान की टीम में शामिल हैं. सैमसन ने अब तक 10 सीज़न के लिए IPL में राजस्थान की टीम का प्रतिनिधित्व किया है. इस बार संजू को राजस्थान रॉयल्स ने 18 करोड़ में रिटेन किया है.

🚨Vaibhav Suryavanshi, 13 years old, to the Royals at 1.1 Cr 🔨



We back them young. We mean it. 💗