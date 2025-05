विराट कोहली-अवनीत कौर मामले में सिंगर राहुल वैद्य की एंट्री, किंग कोहली का ऐसा कहकर उड़ाया मजाक, फैन्स हुए आगबबूला

Virat Kohli and Avneet Kaur and Rahul Vaidya Controversy: गायक राहुल वैद्य (Rahul Vaidya on Virat Kohli) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह क्रिकेटर विराट कोहली और उनके फैंस को जोकर कहते नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह मामला गर्माया हुआ है. फसाद की जड़ में अभिनेत्री अवनीत कौर की तस्वीर मानी जा रही है, जिसे कोहली ने लाइक किया था. हाल ही में ऐसे कुछ विवाद सुर्खियों में रहे जिनमें सोनू निगम, अनुराग कश्यप समेत कई स्टार्स का नाम उछला. दरअसल, अभिनेत्री अवनीत कौर की तस्वीर को विराट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से लाइक किया था. हालांकि, जैसे ही सोशल मीडिया पर यह खबर फैली, विराट ने पोस्ट के जरिए सफाई देते हुए अपनी बात रखी और बताया कि यह तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुआ. इस पर रिएक्ट करते हुए गायक राहुल वैद्य ने कहा, “मैं कहना चाहता हूं कि आज के बाद ऐसा हो सकता है कि एल्गोरिदम बहुत सारे फोटो लाइक कर दे जो मैंने नहीं किए हैं. तो, जो भी लड़की हो, प्लीज इसे लेकर पीआर न करें क्योंकि यह मेरी गलती नहीं है. यह इंस्टाग्राम की गलती है. इंस्टाग्राम ने ही यह सब किया है, मैंने नहीं. ”

एक अन्य पोस्ट में राहुल ने लिखा, “विराट कोहली के फैंस, तुम सब मुझे गाली दे रहे हो, ठीक है लेकिन तुम मेरी पत्नी, मेरी बहन को भी गाली दे रहे हो, जिनका इन सब से कोई लेना-देना नहीं है. मैं सही था, इसलिए तुम सब विराट कोहली के फैंस जोकर हो, 2 कौड़ी के जोकर्स.” राहुल वैद्य को विराट कोहली ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया था.

हाल ही में, विराट ने उस समय विवाद में फंस गए जब उनके सत्यापित इंस्टाग्राम अकाउंट ने एक्ट्रेस अवनीत कौर को समर्पित एक फैन पेज से एक पोस्ट को लाइक किया था. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर इस मामले को स्पष्ट करने के लिए एक छोटा नोट भी साझा किया.

पोस्ट में, उन्होंने कहा था, "मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे फ़ीड को साफ़ करते समय, ऐसा प्रतीत होता है कि एल्गोरिथ्म ने गलती से एक इंटरैक्शन दर्ज किया होगा. इसके पीछे बिल्कुल कोई इरादा नहीं था.मैं अनुरोध करता हूं कि कोई अनावश्यक धारणा न बनाई जाए. आपकी समझ के लिए धन्यवाद." कोहली की ओर से दिए गए इस सफाई ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया था.