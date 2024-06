1983 से 2024 तक... उन 4 'गुरुओं' की कहानी जिन्होंने टीम इंडिया को क्रिकेट में दिलाई बादशाहत

All head coaches of India who have won big ICC titles: आखिरकार भारतीय टीम ने करीब 13 साल बाद आईसीसी के किसी बड़े खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया है. टीम इंडिया को पिछली बार 2011 में वर्ल्ड कप का खिताब हाथ लगा था. उसके बाद ब्लू टीम 2014 के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल और वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में पहुंचने में कामयाब रही, लेकिन उसका हाथ में ट्रॉफी उठाने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा था. इससे खिलाड़ियों के साथ-साथ देश के क्रिकेट प्रेमी भी निराश थे. इस निराशा को अंततः राहुल द्रविड़ की देख रेख में टीम इंडिया ने खत्म कर किया है.

किसी भी टीम की जीत में अक्सर कप्तान या खिलाड़ियों को याद किया जाता है. लेकिन पर्दे के पीछे से देखें तो खिलाड़ियों को तैयार करने का सबसे बड़ा काम टीम के मुख्य कोच ही करते हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भी आपने देखा होगा कि मैदान में जितने परेशान रोहित शर्मा थे. मैदान से बाहर उतने ही ज्यादा टेंशन में राहुल द्रविड़ भी नजर आ रहे थे.

टूर्नामेंट समाप्त हो चुका है. भारतीय टीम सालों के सूखे को समाप्त करते हुए एक बार फिर आईसीसी के बड़े खिताब को अपने नाम कर चुकी है. ऐसे में बात करें देश को अबतक चारो वर्ल्ड कप जिताने में अहम योगदान देने वाले उन कोचों के बारे में, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

पी आर मान सिंह

भारतीय टीम ने साल 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप के खिताब पर अपना कब्जा जमाया था. आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड कप 1983 में टीम इंडिया की अगुवाई जहां कपिल देव ने की थी. वहीं टीम के मैनेजर पूर्व क्रिकेटर पी आर मान सिंह थे. उनकी ही देखरेख में टीम ने प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में शिरकत किया था. मान सिंह 1983 के बाद भी टीम इंडिया के साथ जुड़े रहे. 1987 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने उनकी देखरेख में सेमी फाइनल तक का सफर तय किया था.

लालचंद राजपूत

बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि जब भारतीय टीम ने पहली बार धोनी की अगुवाई में टी20 वर्ल्ड कप 2007 पर कब्जा जमाया था. तब टीम के मुख्य कोच लालचंद राजपूत थे. राजपूत की देखरेख में ही ब्लू टीम 25 साल बाद आईसीसी का बड़ा खिताब अपने नाम करने में कामयाब हो पाई थी. लालचंद राजपूत टीम इंडिया के लिए मैदान में भी जलवा बिखेर चुके हैं. उनके नाम 2 टेस्ट और 4 वनडे मैच खेलने का अनुभव है.

गैरी किर्स्टन

भारतीय टीम तीसरी बार गैरी किर्स्टन के देखरेख में आईसीसी का बड़ा खिताब उठाने में कामयाब हुई थी. वर्ल्ड कप 2011 में टीम इंडिया की अगुवाई एमएस धोनी ने की थी, जबकि टीम के मुख्य कोच गैरी किर्स्टन थे. उनकी करिश्माई कोचिंग के बदौलत घरेलू सरजमीं पर भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को मात देते हुए वर्ल्ड कप के खिताब पर कब्जा जमाया था.

राहुल द्रविड़

अब टीम इंडिया ने चौथी बार आईसीसी का कोई बड़ा खिताब राहुल द्रविड़ की देखरेख में उठाया है. द्रविड़ की कोचिंग में भारतीय टीम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भी पहुंचने में कामयाब हुई थी, लेकिन यहां वह खिताब हासिल करने से चूक गई थी. मगर इस बार उनके धुरंधरों ने इतिहास रच दिया है. जाते-जाते वह देश के लिए आईसीसी का बड़ा खिताब जिताने वाले चौथे कोच बन गए हैं.

यह भी पढ़ें- रोहित-विराट से भी खतरनाक है टीम इंडिया के भविष्य की सलामी जोड़ी, विपक्षी टीम को कर देते हैं तहस-नहस