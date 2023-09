Rahul Dravid PC: सूर्या और अश्विन को लेकर क्या है वर्ल्ड कप का मेगा प्लान, द्रविड़ ने इशारों में कह दी बड़ी बात

IND vs AUS ODI Series

Rahul Dravid on Ashwin and Suryakumar Yadav: 22 अगस्त से भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने जा रहे वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने गुरुवार को कहा कि (Rahul Dravid on Suryakumar Yadav and Ashwin) रविचंद्रन अश्विन की क्षमता के गेंदबाज को ‘ट्रायल' पर नहीं रखा जाता है, जबकि सूर्यकुमार यादव जैसी क्षमता के खिलाड़ी को विश्व कप टीम में अपनी जगह की चिंता करने की जरूरत नहीं है. अश्विन और वाशिंगटन सुंदर को अक्षर पटेल (Axar Patel Injury) के संभावित विकल्प के रूप में टीम में जगह दी गई है और अगर यह स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर जांघ की चोट से उबरने में नाकाम रहता है तो इन दोनों में से किसी एक को टीम में जगह मिल सकती है.