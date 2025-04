PSL: न्यूजीलैंड के डारेल मिशेल की लाहौर में इतनी महंगी घड़ी हुई चोरी, पाकिस्तान क्रिकेट में मचा हड़कंप

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में इस बार अजब-गजब हो रहा है. खेल से ज्यादा दूसरी बातें हो रही हैं. एक दिन पहले ही हेयर ड्रायर ने सुर्खियां बटोरी थीं. इस खबर पर चर्चा खत्म भी नहीं हुई थी कि अब न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर डारेल मिशेल (Daryl Mitchel's watch is stolen) की बहुत ही महंगी घड़ी का लाहौर में चोरी होना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया है. इस घड़ी की कीमत 1.2 करोड़ रुपये है. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. यह घटना पाकिस्तान क्रिकेट सर्किल ही नहीं, बल्कि पूरे देश में चर्चा और शर्मिंदगी का विषय बनी हुई है. बहरहाल, फैंस इस घटना के लिए पाकिस्तान के हालात अपने ही अंदाज में बयां कर रहे हैं.

कीवी आक्रामक बल्लेबाज डारेल मिशेल पीएसएल में लाहौर कलंदर से खेलते हैं. और उनकी सेलरी शाहीन आफरीदी और बाबर आजम के बराबर है. साल 2025 के लिए फ्रेंचाइजी से उन्हें 1.88 करोड़ रुपये मिले हैं. अब आप सोचिए कि मिशेल को अगर घड़ी नहीं मिलती है, तो उन्हें कितनी मोटी चपत लगेगी.

Daryl mitchell watch worth 1.2 cr was stolen in Lahore stadium in PSL , Police caught 2 people in this case.



