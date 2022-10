भारत के NZ और BAN दौरे के लिए नहीं चुने जाने से निराश Prithvi Shaw अब भगवान के सहारे, सोशल मीडिया पर किया ये पोस्ट

Prithvi Shaw

India tour of New Zealand and Bangladesh: BCCI के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के आगामी दौरों के लिए कुल चार भारतीय टीमों का ऐलान किया. हालांकि पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) का इन टीमों में नाम नहीं था. टीम इंडिया को 18 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज (India New Zealand Sries) खेलना है, इसके बाद दोनों टीमों के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी. इसके बाद भारत को तीन मैचों की वनडे सीरीज और दो टेस्ट मैचों की सीरीज (India vs Bangladesh Series)के लिए बांग्लादेश का दौरा करना होगा. वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शॉ को नहीं चुनने के फैसले के बारे में पूछे जाने पर भारत के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा (Chetan Sharma) ने कहा कि वो खिलाड़ी पर लगातार नजर रख रहे हैं और भविष्य में उन्हें मौका मिलेगा. हालांकि, स्क्वाड की घोषणा के कुछ मिनट बाद शॉ ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट किया है.