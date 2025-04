INDW vs RSAW: प्रतीका रावल ने महिला वनडे में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कमाल कर रचा इतिहास

Pratika Rawal record in Women ODI: महिला वनडे क्रिकेट में भारत की प्रतीका रावल (Pratika Rawal)ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. प्रतीका रावल अब महिला क्रिकेट इतिहास में 500 वनडे रन बनाने वाली सबसे तेज बैटर बन गई हैं. उन्होंने यह उपलब्धि केवल 8 पारियों में हासिल करने में सफल हो गईं हैं. इसके साथ-साथ प्रतीका रावल पुरुष वनडे और महिला वनडे क्रिकेट में संयुक्त रूप से ऐसा कमाल करने वाले दूसरी सबसे तेज बैटर भी नहीं है. इस मामले में पहले नंबर पर साउथ अफ्रीका के पुरुष बल्लेबाज जानमन मालन एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने 7 पारियों में यह मुकाम हासिल करने का कमाल किया था. (Fastest batter 8 innings to reach 500 runs in Women's ODI)

बता दें कि Sri Lanka Womens Tri-Nation Series, 2025 के दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका महिला वनडे क्रिकेट में प्रतीका रावल ने 91 गेंद पर 78 रन की पारी खेली. 78 रन की पारी के दौरान प्रतीक रावल ने यह कमाल अपने करियर में कर दिखाया है. प्रतीक रावल ने अपनी पारी में 7 चौके और एक छक्का लगाने का कमाल किया. हालांकि प्रतीक रावल शतक लगाने में असफल रही लेकिन महिला वनडे में ऐसा कमाल कर यकीनन इतिहास रच दिया है.

𝐑𝐮𝐧-𝐌𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐞 𝐑𝐚𝐰𝐚𝐥 🫡



Pratika Rawal joins Mithali Raj and Ellyse Perry as the only players with five consecutive WODI fifties! 🏏#CricketTwitter pic.twitter.com/MjWzXKR7Qv — Female Cricket (@imfemalecricket) April 29, 2025

इसके अलावा प्रतीका रावल, मिताली राज और एलिस पेरी के बाद लगातार पांच वनडे मैचों में अर्धशतक लगाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी बन गईं हैं. मैच की बात करें तो भारतीय महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम की दिग्गज बैटर स्मृति मंधाना ने 54 गेंद पर 36 रन की पारी खेली. मंधाना 36 रन बनाकर आउट हुईं.