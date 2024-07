PM Modi Team India Meeting: "जिसको ऐसी मां मिली है...", पंत से मुलाकात में पीएम मोदी ने मां के बारे में कह दी यह बड़ी बात

PM Modi Ask Rishabh Pant about his Accident Time: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में ऐतिहासिक जीत हासिल कर टी20 विश्व चैंपियन बनी. जिसके बाद टीम इंडिया गुरुवार को भारत वापस लौटी जहां फैंस ने एयरपोर्ट पर चैंपियन टीम का जोड़दार स्वागत किया, जिसके बाद टीम इंडिया होटल के लिए रवाना हो गई, उसके बाद टीम इंडिया का पहला कार्यक्रम पीएम मोदी के साथ उनके निवास पर मुलाकात और रिसेप्शन में शामिल होना था. टीम इंडिया ने पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुरुवार को मुलाकात की. जिसका नया वीडियो सामने आया है जिसमें पीएम मोदी फाइनल मैच के टर्निंग पॉइंट के बारे में खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं. वहीं, भारतीय खिलाड़ियों और पीएम मोदी के बीच बातचीत के दौरान खूब हंसी मजाक हुआ और ठहाके भी लगे. खास तौर पर चहल के साथ पीएम मोदी का तालमेल सबसे मजेदार था.

Our World T20 🏏 Champions enthralled everyone with their outstanding performances. Had a wonderful conversation with them. Do watch! https://t.co/1UPGbCmx6F