PBKS vs LSG: लखनऊ के लंबू लेफ्टी पेसर ने पंजाब के टॉप ऑर्डर को किया शांत, जानें कौन हैं आकाश महाराज सिंह

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) में रविवार को पंजाब किंग्स (PBKS vs LSG) ने लखनऊ के खिलाफ बहुत ही बर्बरतापूर्ण बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ को जीत के लिए 237 रनों का लक्ष्य दिया. लेकिन इससे पहले पंजाब की पाली की शुरुआत में लखनऊ का लंबू पेसर आकाश महाराज सिंह (Aakash Mahraj Singh) देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया. वजह न इस लेफ्टी पेसर की हाइट रही, बल्कि उनका आतिशी प्रियांश आर्य और जोश इंग्लिस के विकेट चटकाना रहा. जहां 'स्पीड किंग' मयंक यादव ने अपने चार ओवरों के कोटे में 15 रन प्रति ओवर की दर से 60 रन खर्च किए, तो बाकी तीन बॉलरों ने दस रन प्रति ओवर से ऊपर रन दिए, लेकिन आकाश सिंह (Aakash Singh) कोटे के ओवरों में 7.50 रन प्रति ओवर से 2 विकेट लेकर सबसे सफल बॉलर रहे. चलिए आपको इस गेंदबाज के बारे में डिटेल से बताते हैं.

राजस्थान से आने वाले 23 साल के युवा पेसर अपनी गति के लिए जाने जाते हैं. जब वह पूरी लय में होते हैं, तों आकाश 145 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं. लेफ्टी पेसर के पिता किसान हैं, जबकि माता गृहिणी हैं. आकाश महाराज सिंह की दो बहनें और एक बड़ा भाई है.

Wait, who is the impact player for LSG?



Ravi Bishnoi OR Mitchell Marsh



I see a new name: Akash Maharaj Singh instead.