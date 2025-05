PBKS vs DC: 'पाकिस्तान मुर्दाबाद..पाकिस्तान मुर्दाबाद', स्टेडियम छोड़ते फैंस ने जमकर लगाए नारे

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) में वीरवार को पाकिस्तान के ड्रोन हमले के कारण पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स (PBKS vs DC) के बीच मुकाबले को रद्द कर दिया गया. जिस समय मैच रोका गया, तब पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 10.1 ओवरों में 1 विकेट खोकर 122 रन बना लिए थे. इसके बाद आईपीएल चैयरमैन अरुण धूमल की अपील के बाद दर्शकों ने स्टेडियम खाली करना शुरू कर दिया. और जब इन फैंस को वास्तविक हालात का पता चला, तो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. स्टेडियम से घरों को लौटते समय इन प्रशंसकों 'पाकिस्तान मुर्दाबाद...पाकिस्तान मुर्दाबाद'..'भारत माता की जय...भारत माता की जय' के नारों से आसमान गूंजायमान हो उठा.

Dharamshala, Himachal Pradesh: People chant 'Pakistan murdabad' slogans as IPL match between Delhi Capitals and Punjab Kings called off after Pakistan launched missiles and drones into India, which were intercepted and neutralised by India's air defence system#OperationSindoor2 pic.twitter.com/HMOLUUtpy4