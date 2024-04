Captain Statement: "टीम को तो", मुंबई इंडियंस के खिलाफ करीबी हार के बाद फूटा कप्तान सैम कुरेन का गुस्सा

Sam Curran on Lose vs MI

Sam Curran on Lose vs MI: आशुतोष शर्मा की 28 गेंद में 61 रन की पारी पर अनुभवी जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) (चार ओवर में 21 रन तीन विकेट) की शानदार गेंदबाजी भारी पड़ी जिससे मुंबई इंडियन्स ने इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में गुरुवार को यहां पंजाब किंग्स (MI beat PBKS in Last Over) को बेहद रोमांचक मुकाबले में नौ रन से हराया. मुंबई ने सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की 53 गेंद में 78 रन की आक्रामक पारी से सात विकेट पर 192 रन बनाने के बाद पंजाब को 19.1 ओवर में 183 रन पर आउट कर दिया.

आखिरी ओवर में हार को लेकर सैम कुरेन ने कहा