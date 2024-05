दनादन गिर रहे थे विकेट, पैट कमिंस ले रहे थे जम्हाई, काव्या मारन का रिएक्शन हुआ वायरल

Pat Cummins and Kavya Maran, IPL 2024: आईपीएल 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंची सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन निर्णायक मुकाबले में काफी खराब रहा है. चेन्नई में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम 18.3 ओवरों में महज 113 रन पर ढेर हो गई. ऑरेंज आर्मी के इस फ्लॉप शो से हर कोई हैरान है. मैच के दौरान टीम के कप्तान पैट कमिंस को ड्रेसिंग रूम में जम्हाई लेते हुए भी देखा गया. इस दौरान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं.

यही नहीं जब चेन्नई में एसआरएच के बल्लेबाज लगातार आ रहे थे और जा रहे थे उस दौरान दर्शक दीर्घा में बैठी काव्या मारन भी काफी निराश नजर आईं. उनकी भी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में उनकी माथे पर चिंता की लकीरों को साफतौर पर देखा जा सकता है.

फैंस पैट कमिंस और काव्या मारन की तस्वीरों को फैंस सोशल मीडिया पर साझा कर लगातार कमेंट कर रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

आईपीएल इतिहास का सबसे खराब फाइनल

बधाई हो केकेआर

काव्या मारन के लिए सबसे खराब आईपीएल का फाइनल मुकाबला

हाहाहा

The team that started the trend of 250+ totals ends up choking in finals

THIS IS CINEMA #KKRvsSRH

Congratulations SRH for giving the worst IPL finals ever pic.twitter.com/YMiLco7EbE