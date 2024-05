SRH in IPL 2024 final: पैट कमिंस ने IPL में रचा इतिहास, ऐसा कर मचाई खलबली, विश्व क्रिकेट भी चौंका

Pat Cummins record in IPL as Captain: क्वालीफायर 2 में हैदराबाद ने कमाल का खेल दिखाया और राजस्थान को 36 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली. फाइनल में पैट कमिंस की कप्तानी शाानदार रही. जिसके दम पर राजस्थान फाइनल में पहुंची है. फाइनल में कमिंस ने अभिषेक शर्मा से गेंदबाजी कराई, कमिंस का यह फैसला काफी अहम रहा. अभिषेक ने संजू सैमसन और हेटमायर को आउट कर मैच को पलट दिया. इसके अलावा शाहबाज ने 3 विकेट लेकर राजस्थान की कमर तोड़ दी.

इस मैच में कमिंस ने भी एक विकेट लिए. भले ही कमिंस केवल एक विकेट लेने में सफल रहे लेकिन बतौर कप्तान आईपीएल में उन्होंने एक कमाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

बतौर गेंदबाज (कप्तान) के तौर पर कमिंस एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे कप्तान बन गए हैं. इस सीजन कप्तान कमिंस ने 17 विकेट अबतक चटका चुके हैं. वैसे, इस मामले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कप्तान शेन वार्न हैं. वार्न ने साल 2008 में राजस्थान के लिए 19 विकेट लिए थे. वहीं, अनिल कुंबले ने साल 2010 में आरसीबी के कप्तान के तौर पर खेलते हुए 17 विकेट लिए थे. वहीं, अश्विन ने पंजाब किंग्स के कप्तान के तौर पर 15 विकेट साल 2019 में चटकाए थे.

एक आईपीएल (IPL) सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कप्तान (Captains with the most wickets in an IPL season)

19 - शेन वार्न (RR 2008)

17 - पैट कमिंस (SRH, 2024)*

17 - अनिल कुंबले (RCB, 2010)

15 - रविचंद्रन अश्विन (PBKS, 2019)

14 - शेन वार्न (RR, 2009)

बता दें कि हैदराबाद की टीम तीसरी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है. राजस्थान और हैदराबाद के बीच मैच में टॉस राजस्थान ने जीता था. कप्तान सैमसन ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था. पहले खेलते हुए हैदराबाद ने 9 विकेट पर 175 रन बनाए थे जिसके बाद राजस्थान की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 139 रन ही बना सकी. हैदराबाद की टीम 36 रन से मैच जीतने में सफल रही, अब फाइनल में हैदराबाद की टीम का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ 26 मई को चेपॉक के इसी मैदान पर खेला जाएगा.