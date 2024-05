SRH vs RR Qualifier 2 : पैट कमिंस ने फेंका तुरुप का पत्ता, सही समय पर चली यह सटीक चाल, राजस्थान का ऐसे हुआ पत्ता साफ

Reasons for the defeat of Rajasthan Royals: आईपीएल 2024 के क्वालीफायर 2 में हैदराबाद ने कमाल का खेल दिखाकर राजस्थान (SRH vs RR IPL 2024) के सपनें पर पानी फेर दिया. दूसरे क्वालीफायर में हैदराबाद की टीम 36 रन से जीत हासिल करने में सफल रही. पहले हैदराबाद ने बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 9 विकेट पर 175 रन बनाए थे जिसके बाद राजस्थान लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 139 रन ही बना सकी. पिछले सीजन हैदराबाद की टीम 10वें पायदान पर थी. लेकिन इस बार पैट कमिंस की कप्तानी में टीम अब फाइनल में पहुंच गई है. फाइनल में 26 मई को हैदराबाद की टीम का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगा. हैदराबाद की जीत में सबसे अहम योगदान पैट कमिंस की कप्तानी का भी रहा. हालांकि बल्लेबाजी को दौरान क्लासेन ने 34 गेंद पर 50 रन की ऐसी उपयोगी पारी खेली थी जिसने मैच को हैदराबाद के लिए बना दिया था. लेकिन इसके बाद जब फील्डिंग करने हैदराबाद टीम उतरी तो कप्तान पैट कमिंस ने अपनी कप्तानी के दौरान कुछ ऐसी रणनीति चली जिसने मैच को पलटने का काम किया. (Why Have The Rajasthan Royals Lost Momentum)

टॉस हार कर भी हैदराबाद की जीत

संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला इसी सोच के साथ लिया था कि दूसरी पारी में ओस पड़ेगी. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. राजस्थान की किस्मत ने उन्हें धोखा दिया जिसका फायदा पैट कमिंस की टीम ने उठाई. फील्डिंग के दौरान कमिंस ने ऐसी चाल चली जिसका जवाब संजू सैमसन की टीम के पास भी नहीं था. मैच खत्म होने के बाद कप्तान सैमसन ने भी ओस को लेकर बात की और कहा कि, "बीच के ओवरों में उनके स्पिन के सामने हमारे बल्लेबाज नहीं चल पाए, यहीं पर हम गेम हार गए. वास्तव में यह अनुमान लगाना बहुत कठिन है कि हम कब ओस की उम्मीद कर रहे हैं या कब नहीं.. दूसरी पारी में विकेट ने अलग व्यवहार करना शुरू कर दिया, गेंद थोड़ा टर्न लेने लगी, उन्होंने इसका भरपूर लाभ उठाया और हमसे मैच छीन ले गए.

अभिषेक शर्मा से बॉलिंग कराई, पैट कमिंस की कमाल की कप्तानी (Pat Cummins)

पैट कमिंस की बेहतरीन कप्तानी का नजारा उस समय देखने को मिला, जब पिच के मिजाज को जानने के बाद उन्होंने बीच के ओवरों में अभिषेक शर्मा से गेंदबाजी करवाई. अभिषेक ने कप्तान के भरोसे को सही ठहराया और 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट लेने में सफल हो गए. अभिषेक ने कप्तान संजू सैमसन और हेटमायर के दो अहम विकेट लिए जिसने मैच को पलटने का काम किया. कमिंस की सूझबूझ भरी कप्तानी ने हैदराबाद को फाइनल में पहुंचा दिया.

जायसवाल का विकेट टर्निंग प्वाइंट (Turning Points of Tha match)

यशस्वी जायसवाल उस समय आउट हुए जब टीम को एक बेहतरीन साझेदारी की उम्मी थी. जायसवाल को शाहबाज अहमद ने कैच आउट कराकर राजस्थान को तगड़ा झटका दिया था. जायसवाल ने 21 गेंद पर 42 रन बना लिए थे. जिस ओवर में जायसवाल आउट हुए उस ओवर में 9 रन आ गए थे. इस मौके पर जायसवाल को बड़ा हिट करने की जरूरत नहीं थी. लेकिन अहम मौके पर रिस्क लेकर जायसवाल ने अपनी टीम के लिए हार की तकदीर लिख डाली.

क्लासेन की बेहतरीन पारी

हेनरिक क्लासेन को टी-20 क्रिकेट का बेस्ट खिलाड़ी क्यों माना जाता है इसका ताजा उदाहरण क्वालीफायर 2 में देखने को मिला. एक समय टीम 6 विकेट 120 रन पर गिर गए थे लेकिन क्लासेन ने इन दबाव वाले समय में कमाल की बल्लेबाजी की और अर्धशतक जमाए. क्लासेन की पारी के कारण हैदराबाद की टीम लड़ने वाले स्कोर पर पहुंच पाने में सफल रही जिसने मैच को हैदराबाद के लिए बना दिया था.

कप्तान सैमसन का फ्लॉप शो

अहम मैच में सैमसन ने एक अच्छी पारी की आस राजस्थान ने लगाया था लेकिन कप्तान केवल 10 रन ही बना सके. इसके अलावा रियान पराग भी इस मैच में नहीं चल सके. पराग ने 6 रन बनाने के लिए 10 गेंदों का सामना किया. दो बड़े बैटरों का फ्लॉप होना राजस्थान के लिए हार की अहम वजह रही.

अश्निन की गेंदबाजी औसत

इस मैच में अश्विन नहीं चले जिसका खामियाजा राजस्थान को भुगतना पड़ा. अश्विन ने 4 ओवर में 43 रन दिए और एक भी विकेट लेने में असफल रहे. अनुभवी गेंदबाज का हैदराबाद के गेंदबाजों ने जमकर कुटाई कर राजस्थान की रणनीति का फ्लॉप कर दिया था.