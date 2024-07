अर्शदीप सिंह की खुलने वाली है किस्मत, ऐतिहासिक सीरीज में करने जा रहे हैं डेब्यू! 'गुरु' का मिला मंत्र

Paras Mhambrey gave big statement: टी20 वर्ल्ड कप 2024 में जरुर उम्दा गेंदबाजी के लिए जसप्रीत बुमराह को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का अवॉर्ड दिया गया है, लेकिन युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की भी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है. टीम इंडिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2024 में वह सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज रहे. इसके अलावा पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक अधिक विकेट लेने के मामले में वह अफगान तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर काबिज रहे. अर्शदीप के उम्दा गेंदबाजी को देख दुनिया के कई दिग्गजों का मानना है कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट में भी मौका मिलना चाहिए. इसके पीछे की मुख्य वजह उनकी दोनों तरफ गेंद को स्विंग कराने की कला है.

अब जब क्रिकेट एक्सपर्ट लगातार अर्शदीप सिंह को लेकर बड़ा बयान दे रहे हैं. इस बीच टीम के पूर्व बॉलिंग कोच पारस महाम्ब्रे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उनका मानना है कि साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेले जाने वाले बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए अर्शदीप को भारतीय टीम में चुना जा सकता है.

India's former bowling coach Paras Mhambrey said, "Arshdeep Singh has a chance to make his Test debut in Australia, if we play four seamers. But he needs some game time in First Class cricket". (Indian Express). pic.twitter.com/TB8G2o40lt