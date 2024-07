''ऋषभ भाई है ना, कर देंगे प्रबंध'', फ्रेंचाइजी को पंत की कौन सी पारी वर्षों बाद आई याद? Video

Rishabh Pant, On This Day in 2022: आज ही के दिन 17 जुलाई साल 2022 में ऋषभ पंत के उम्दा शतकीय पारी के बदौलत भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे मुकाबला अपने नाम करने में कामयाब हुई थी. दरअसल, साल 2022 में भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज जारी थी. सीरीज का तीसरा मुकाबला 17 जुलाई को मैनचेस्टर में खेला गया. यहां टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम 45.5 ओवरों में अपने सभी विकेट खोते हुए 259 रन बनाने में कामयाब हुई थी.

वहीं जब लक्ष्य का पीछा करने की बारी आई तो भारतीय का भी हाल बेहाल रहा. हाल यह रहा कि ब्लू टीम ने 16.2 ओवरों तक अपने 4 प्रमुख विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद ऋषभ पंत ने मोर्चा संभाला और हारी हुई बाजी को 47 गेंद शेष रहते 5 विकेट से जीता दिया. मैच के दौरान उन्होंने चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 113 गेंदों का सामना किया. इस बीच 110.61 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 125 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 16 चौके और 2 छक्के निकले.

𝐑𝐢𝐬𝐡𝐚𝐛𝐡 𝐛𝐡𝐚𝐢 𝐡𝐚𝐢 𝐧𝐚, 𝐤𝐚𝐫 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐞 𝐩𝐫𝐚𝐛𝐚𝐧𝐝𝐡 🙌 #OnThisDay in 2022, Rishabh Pant steered 🇮🇳 to a famous victory against 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 registering his maiden ODI century 💯

पंत की इसी बेहतरीन पारी को उनकी आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम दिल्ली कैपिटल्स ने याद किया है. फ्रेंचाइजी ने उनकी ड तस्वीरें साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, ''ऋषभ भाई है ना, कर देंगे प्रबंध''.

दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से तस्वीर में आगे लिखा गया है, ''2022 में आज ही के दिन ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला एकदिवसीय शतक लगाते हुए भारत के लिए ऐतिहासिक जीत हासिल की थी.''

- In the series decider, chasing 260 runs, India were 72 for 4 and then Pant smashed 125* runs from 113 runs to register a remarkable series win for Rohit Army "OTD in 2022" 🤯👌