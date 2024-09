Paralympics 2024: प्रवीण कुमार ने एशियाई रिकॉर्ड के साथ किया स्वर्ण पदक पर कब्जा, डिटेल से जानें एथलीट के बारे में

भारत के प्रवीण कुमार (Paralympics 2024) ने यहां चल रहे पैरालंपिक खेलों में पुरुषों की ऊंची कूद टी64 में शुक्रवार को 2.08 मीटर के एशियाई रिकॉर्ड प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता. 21 वर्षीय खिलाड़ी ने भारत की झोली में छठा स्वर्ण डालकर कुल पदक संख्या 26 पहुंचा दी, जिसमें नौ रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं. तीन साल पहले टोक्यो में अपने पैरालंपिक डेब्यू में रजत पदक जीतने वाले प्रवीण ने न केवल लगातार दूसरा पदक जीता, बल्कि इस दौरान एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया। यूएसए के डेरेक लोकिडेंट और उज्बेकिस्तान के टेमुरबेक जियाज़ोव ने क्रमशः 2.06 मीटर (पैरालंपिक रिकॉर्ड) और 2.03 मीटर (व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ) के प्रयासों के साथ कांस्य पदक जीता.

प्रवीण ने क्रमशः 1.80 मीटर और 1.85 मीटर के पिछले प्रयासों को छोड़ने के बाद 1.89 मीटर के प्रयास के साथ फाइनल में अपना अभियान शुरू किया. भारतीय पैरा-एथलीट ने 2.08 मीटर तक अपने सभी प्रयासों को एक ही बार में पूरा कर लिया, लेकिन वह तीन प्रयासों में 2.10 मीटर को पार करने में विफल रहे. हालांकि, इससे उनके पदक के रंग में कोई बाधा नहीं आई क्योंकि वह शीर्ष पर रहे.

उत्तर प्रदेश के गोविंदगढ़ (नोएडा) में जन्मे प्रवीण ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर उल्लेखनीय सफलता हासिल की, विशेष रूप से टोक्यो 2020 पैतालंपिक में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के पैरा-एथलीट बन गए. वहां, उन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद टी64 श्रेणी में 2.07 मीटर की प्रभावशाली छलांग के साथ रजत पदक हासिल किया, जो भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था.

प्रवीण का पैरा-एथलीट बनने का सफर चुनौतियों से भरा था. छोटे पैर के साथ जन्मे, वह शुरू में अपने साथियों की तुलना में हीनता की भावना से जूझते रहे. अपनी असुरक्षाओं से निपटने के लिए, वह दोस्तों के साथ खेलों में शामिल हुए और वॉलीबॉल के प्रति जुनून पैदा किया. हालांकि, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उन्होंने एक सक्षम एथलेटिक्स प्रतियोगिता में ऊंची कूद प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसने उन्हें विकलांग एथलीटों के लिए उपलब्ध संभावनाओं से अवगत कराया.

