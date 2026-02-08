T20 World Cup 2026: नो लुक शॉट खेलने चले थे पाकिस्तानी बल्लेबाज सैम अयूब, मगर हुआ कुछ ऐसा की खुद भी नहीं कर पाए यकीन

Saim Ayub Plays No-Look Shot vs NED T20 World Cup 2026: पाकिस्तान के बैटिंग ऑलराउंडर सईम अयूब शनिवार को कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में नीदरलैंड्स के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच में बिना देखे शॉट मारने की कोशिश में शर्मिंदा हो गए. राइट-आर्म ऑफ-स्पिनर आर्यन दत्त ने विकेट के चारों ओर से गेंदबाजी करते हुए गेंद को आगे फेंका. अयूब ने अपना अगला पैर आगे बढ़ाया और बिना देखे शॉट मारकर गेंद को लेग साइड पर ऊपर से मारने की कोशिश की. गेंद पर उनका किनारा लगा और वह रोएलॉफ वैन डेर मर्व के हाथों कैच हो गए.

In the air & GONE! 👏🏻



Saim Ayub tries a NO-LOOK shot only to mistime the ball & find a van der Merwe in the deep! 👌🏻



ICC Men's #T20WorldCup | #PAKvNED | LIVE NOW 👉 https://t.co/GKcXaJHm9F pic.twitter.com/0uSKI3NtQS — Star Sports (@StarSportsIndia) February 7, 2026

ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में नीदरलैंड्स के खिलाफ रोमांचक तीन विकेट की जीत में फहीम अशरफ की आखिरी ओवरों की तूफानी पारी ने पाकिस्तान को बचाया, जिसमें तीन गेंदें बाकी थीं. कोलंबो में पाकिस्तान का स्कोर 114 पर 7 विकेट हो गया था, लेकिन अशरफ ने 11 गेंदों में नाबाद 29 रन बनाकर पूर्व चैंपियन टीम को 19.3 ओवर में 148 रन पर 7 विकेट तक पहुंचाया.

इससे पहले, नीदरलैंड्स की टीम सिंहली स्पोर्ट्स क्लब की असामान्य घास वाली पिच पर 19.5 ओवर में 147 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें उसने आखिरी छह विकेट 20 रन पर गंवा दिए.

नीदरलैंड्स उलटफेर करने के कगार पर था और उसने पाकिस्तान पर दबाव बना रखा था, लेकिन अशरफ ने तेज गेंदबाज लोगान वैन बीक के खिलाफ आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जिसमें 24 रन बने और मैच का रुख पलट गया. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने वैन बीक को मिड-विकेट के ऊपर से छक्का मारा, जिसके बाद अगली ही गेंद पर मैक्स ओ'डॉड ने लॉन्ग-ऑन पर दो हाथों से डाइव लगाकर कैच छोड़ दिया, जो काफी अहम था.

अशरफ ने इस मौके का फायदा उठाया और दो और छक्के और एक चौका लगाया, और अगले ओवर में बास डी लीडे को कवर के ऊपर से विजयी चौका लगाकर जीत पक्की कर दी.

साहिबजादा फरहान के 31 गेंदों में 47 रन और सईम अयूब की 24 रनों की तूफानी पारी, जिसमें चार चौके और एक छक्का शामिल था, के बावजूद पाकिस्तान के बल्लेबाज बीच के ओवरों में दबाव में आ गए.

तेज गेंदबाज पॉल वैन मीकेरेन ने 2-20 विकेट लिए, और उनके डबल-विकेट मेडन ओवर ने मैच का रुख पलट दिया, जब फरहान आउटफील्ड में कैच आउट हो गए और उस्मान खान ने गेंद को अपने स्टंप्स पर मार दिया. टी20 फॉर्मेट में बाबर आज़म का संघर्ष जारी रहा, उन्होंने 18 गेंदों पर सिर्फ़ 15 रन बनाए और लॉन्ग-ऑन पर एक आसान कैच दे दिया, जबकि मोहम्मद नवाज़ और शादाब खान भी सस्ते में आउट हो गए. पाकिस्तान ने 16 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद अशरफ ने मैच को आगे बढ़ाया.

इससे पहले, नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने 29 गेंदों पर 37 रन बनाकर टॉप स्कोर किया और अपनी टीम को 127-4 तक पहुंचाया, लेकिन 16वें ओवर में उनके आउट होने के बाद टीम बिखर गई. अयूब, जिन्हें हैरानी की बात है कि डेथ ओवरों में गेंदबाज़ी के लिए लाया गया, उन्होंने अपने एकमात्र ओवर में 2-7 विकेट लिए. बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ सलमान मिर्ज़ा ने 3-24 विकेट लिए, जिसमें आखिरी ओवर में दो विकेट शामिल थे.

पाकिस्तान ने अच्छी फील्डिंग की, जिसमें बाबर का खतरनाक बल्लेबाज़ माइकल लेविट (24) को आउट करने के लिए शानदार कैच भी शामिल था, जब उन्होंने लॉन्ग-ऑफ बाउंड्री के पास अपना संतुलन खोने के बाद गेंद को शाहीन शाह अफरीदी की तरफ फेंका.