आकाश चोपड़ा ने पीएम शाहबाज शरीफ को दिखाया आईना, ऑस्ट्रेलिया पर पाक की जीत को लेकर मोहसिन नकवी को दी थी बधाई

Aakash Chopra on Pakistan PM Shahbaz Sharif Post on Win vs AUS: T20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं. इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो नेशनल टीम के प्रदर्शन पर अक्सर कमेंट करते रहते हैं, उन्होंने X (पहले ट्विटर) पर सलमान अली आगा की कप्तानी वाली नेशनल टीम की मेहमान ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में जीत के लिए तारीफ की. शरीफ की पोस्ट सिर्फ खिलाड़ियों पर ही फोकस नहीं थी, बल्कि उन्होंने PCB लीडरशिप को भी काफी श्रेय दिया. हालांकि, इस पोस्ट पर सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई, यहां तक ​​कि भारत के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने भी शरीफ को याद दिलाया कि पाकिस्तान की जीत कितनी मामूली थी.

"पहले T20I में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के लिए टीम पाकिस्तान को बहुत बढ़िया. मैं चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और उनकी पूरी टीम की भी पाकिस्तान क्रिकेट को मजबूत करने के लिए उनकी शानदार कोशिशों के लिए तारीफ करता हूं. देश के लिए गर्व का पल," शरीफ ने X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया जब पाकिस्तान ने पहले T20I में ऑस्ट्रेलिया को हराया.

आकाश चोपड़ा, जो अपने विश्लेषणात्मक और अक्सर सीधे-सादे विचारों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने "पूरे सम्मान के साथ" जवाब दिया, चोपड़ा ने बताया कि लाहौर में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम उस वर्ल्ड-बीटिंग यूनिट से बहुत दूर है जिसकी फैंस उम्मीद करते हैं.

"पूरे सम्मान के साथ... यह ऑस्ट्रेलिया की B टीम के खिलाफ एक द्विपक्षीय T20I है. कई मुख्य खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया है. और 170 रन के खेल में 20 रन की जीत को 'शानदार' नहीं कहा जा सकता," उन्होंने जवाब दिया.

With due respect…it's a bilateral T20i against Australia's B team. Many main players have given it a miss. And a 20-run win in a 170 run game can't possibly qualify as ‘electrifying' 🫣 https://t.co/allr7esAbr — Aakash Chopra (@cricketaakash) January 30, 2026

ऑस्ट्रेलिया अपने पांच सबसे बड़े सुपरस्टार के बिना पाकिस्तान गया है. पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड और नाथन एलिस, ये सभी श्रीलंका और भारत में होने वाले वर्ल्ड कप से पहले फिटनेस और वर्कलोड मैनेज करने के लिए सीरीज में नहीं खेल रहे हैं. रेगुलर कप्तान मिशेल मार्श भी बिग बैश लीग फाइनल से देर से आने के कारण पहला मैच नहीं खेल पाए, जिससे ट्रैविस हेड को दूसरी टीम की कप्तानी करनी पड़ी.

चोपड़ा ने अपनी टीम की जीत को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के लिए पाकिस्तान के PM के इरादे पर सवाल उठाया. पाकिस्तान ने 168/8 का मामूली स्कोर बनाया और ऑस्ट्रेलिया को 146/8 पर रोक दिया. चोपड़ा के अनुसार, एक कमजोर टीम के खिलाफ कम स्कोर वाले मैच में 22 रन की जीत को "देश के लिए गर्व का पल" कहना सही नहीं है.

जैसे-जैसे पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए अपनी आखिरी तैयारी कर रहा है और बॉयकॉट विवाद जारी है, यह ताज़ा विवाद इस बात की याद दिलाता है कि भारत-पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया में मैदान के बाहर की लड़ाई भी अक्सर उतनी ही ज़ोरदार होती है जितनी मैदान पर होती है.