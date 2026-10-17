ट्राई सीरीज से पहले शाहीन अफरीदी ने भरी हुंकार, 3 दिन की ट्रेनिंग को बताया पाकिस्तान का बड़ा हथियार

पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने शनिवार को कहा कि वनडे ट्राई-सीरीज से पहले उनकी टीम को लगातार तीन दिन तक ट्रेनिंग करने का मौका मिला, जो उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा. पाकिस्तान रविवार को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ इस ट्राई-सीरीज की शुरुआत करेगा, और 20 अक्टूबर को इसी मैदान पर इंग्लैंड का सामना करेगा. शाहीन ने कहा, 'हम अपने घरेलू मैदान पर दो बहुत अच्छी टीमों के खिलाफ एक व्यस्त वनडे क्रिकेट सीजन की शुरुआत करने के लिए उत्साहित हैं. तीनों टीमों में कई कुशल और प्रतिभाशाली क्रिकेटर होने की वजह से यह ट्राई-सीरीज काफी प्रतिस्पर्धी होने वाली है. एक कप्तान के तौर पर मैं अपने खिलाड़ियों को पूरा समर्थन और सहयोग देना चाहता हूं, ताकि वह मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें.'

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बयान में शाहीन ने कहा, 'हमें लगातार तीन दिनों तक ट्रेनिंग करने का मौका मिला. लाहौर जाने से पहले जब हम तीन दिनों के अंदर श्रीलंका और इंग्लैंड का सामना करेंगे, तो यह तैयारी हमारे बहुत काम आएगी.'

पाकिस्तान की टीम बुधवार को इस्लामाबाद में इकट्ठा हुई थी और तब से रोज ट्रेनिंग कर रही है. श्रीलंका को तैयारी के लिए और भी ज्यादा समय मिला. वे 12 अक्टूबर को पहुंचे और दो दिन बाद अपना पहला ट्रेनिंग सेशन किया. इंग्लैंड की टीम शुक्रवार को पहुंची और अपने पहले मैच से पहले वे तीन ट्रेनिंग सेशन करेगी.

11 वनडे मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके शाहीन ने कहा कि उनकी टीम का संतुलन उन्हें मैच के अलग-अलग चरणों में कई विकल्प देगा. उन्होंने कहा, 'हमारी टीम में युवा और शानदार खिलाड़ियों के साथ-साथ कुछ बहुत अनुभवी खिलाड़ी भी हैं. इससे हमें 50 ओवर के मैच के अलग-अलग चरणों में विरोधी टीम को चुनौती देने में मदद मिलेगी, जिससे अंततः पाकिस्तान के लिए अच्छे नतीजे आएंगे.'

मेजबान टीम अच्छे फॉर्म के साथ टूर्नामेंट में उतर रही है. उन्होंने अपनी पिछली चार वनडे सीरीज में से तीन में जीत हासिल की है. टीम ने साउथ अफ्रीका को 2-1, श्रीलंका को 3-0 और ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया. इस दौरान उन्हें सिर्फ एक सीरीज में हार मिली, जो बांग्लादेश के खिलाफ (1-2) थी. पाकिस्तान की टीम में रजाउल्लाह और साद बेग ऐसे दो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अभी तक कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है.

हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम 22 अक्टूबर को श्रीलंका से भिड़ेगी. इसके बाद आखिरी चार मैच लाहौर में खेले जाएंगे, जिसमें 31 अक्टूबर को होने वाला फाइनल भी शामिल है, जो टूर्नामेंट की शीर्ष दो टीमों के बीच होगा. ब्रूक ने कहा कि उनकी टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती अलग और अनजान परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना होगी.

ब्रूक ने कहा, 'अपने घर से बिल्कुल अलग परिस्थितियों में और पाकिस्तान के शानदार प्रशंसकों के सामने दो बहुत अच्छी टीमों के खिलाफ खेलना एक बड़ी चुनौती होगी. हम एक ऐसी टीम बनना चाहते हैं, जो परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सके और जीत हासिल करने के अलग-अलग तरीके खोज सके. यह सीरीज ऐसा करने का एक बेहतरीन मौका है.'

उन्होंने आगे कहा, 'हमने अपनी पिछली कुछ सीरीज में ऐसा करके दिखाया है - जैसे श्रीलंका में जीत हासिल करना, और फिर अपने घरेलू मैदानों पर भारत और श्रीलंका दोनों को हराना, जहां पिचें बिल्कुल अलग तरह की थीं. उन दोनों सीरीज का फैसला आखिरी मैच में हुआ, और हम जीते. यह एक अच्छी आदत है, जिसे बनाए रखना चाहिए. इस सीरीज में फाइनल खेलने का मौका मिलना, हमें ऐसी परिस्थितियों में खुद को परखने का एक और अवसर देता है. हालांकि, हम जानते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत बेहतरीन खेल दिखाना होगा.'

इंग्लैंड की टीम श्रीलंका और भारत के खिलाफ लगातार तीन वनडे सीरीज जीतकर आ रही है. वहीं, श्रीलंका ने इंग्लैंड से हारने से पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज 1-0 से जीती थी. श्रीलंका के कप्तान कुशल मेंडिस ने कहा कि उनकी टीम खुद को परखने के लिए उत्सुक है. हमारी टीम इस ट्राई-सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रही है और दो अच्छी टीमों के खिलाफ खेलने को लेकर उत्साहित है. एक टीम के तौर पर, हम हर सीरीज और टूर्नामेंट को सर्वोच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के एक मौके के रूप में देखते हैं.

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