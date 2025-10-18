"रिप्लेसमेंट पर विचार..." निर्लज्जता पर उतरा PCB, खिलाड़ियों की मौत के बाद अफगानिस्तान के ट्राई सीरीज से हटने पर कही ये बात

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 48 घंटे तक युद्धविराम समझौते पर सहमति बनी थी, लेकिन शुक्रवार को पाकिस्तान ने युद्धविराम खत्म होते ही अफगानिस्तान के ऊपर भीषण एयरस्ट्राइक किया है. इस हमले में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के तीन खिलाड़ियों समेत आठ लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज से हटने का फैसला लिया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान के ट्राई सीरीज से हटने के बाद बयान दिया है और कहा है कि ट्राई सीरीज, जो 17 से 29 नवंबर के बीच लाहौर में टी20 फॉर्मेट में खेली जानी है, जारी रहेगी. पीसीबी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि वह एक दूसरे बोर्ड से बातचीत कर रहे हैं.

'दूसरी टीम की तलाश जारी'

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शनिवार को कहा कि अफगानिस्तान के नाम वापिस लेने के बावजूद ट्राई टी20 सीरीज 17 से 29 नवंबर के बीच लाहौर में खेली जायेगी. पीसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अफगानिस्तान की जगह दूसरी टीम को शामिल करने के लिये वे दूसरे बोर्ड से बातचीत कर रहे हैं. श्रृंखला की तीसरी टीम श्रीलंका है.

अधिकारी ने कहा,"अफगानिस्तान के नहीं खेलने पर भी सीरीज समय पर होगी. हम दूसरी टीम तलाश रहे हैं और एक बार तय होने पर घोषणा की जायेगी. तीसरी टीम श्रीलंका की है और टूर्नामेंट 17 नवंबर से ही होगा."

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पक्तिका प्रांत में पाकिस्तान के हवाई हमलों में तीन क्रिकेटरों की मौत के बाद टीम नहीं भेजने का फैसला किया है. टेस्ट दर्जा पाने के बाद से अफगानिस्तान ने श्रीलंका से द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है हालांकि उसकी ए टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया है.

पाकिस्तानी हमले में तीन अफगान खिलाड़ियों की गई जान

अफगानिस्तान ने पक्तिका में तीन अफगान क्रिकेटरों की हत्या के बाद पाकिस्तान की भागीदारी वाली आगामी त्रिकोणीय टी20 सीरीज से नाम वापिस लेकर इसे 'पाकिस्तानी शासन द्वारा कराया गया कायरतापूर्ण हमला' करार दिया है.

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तल्ख बयान में कहा कि अपने खिलाड़ियों कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून की शहादत से वह काफी दुखी हैं जिनकी पकतीका प्रांत के अरगुन जिले में पांच अन्य के साथ हत्या कर दी गई थी जब वे प्रांत की राजधानी शराना से एक दोस्ताना मैच खेलकर लौट रहे थे. इस घटना में सात अन्य घायल हुए हैं.

एसीबी ने एक बयान में कहा,"अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पक्तिका प्रांत के अरगुन जिले में अपने बहादुर क्रिकेटरों की शहादत पर दुख व्यक्त करता है. पाकिस्तानी शासन ने एक कायरतापूर्ण हमले में उन्हें निशाना बनाया."

इसमें कहा गया,"अफगानिस्तान के खेल जगत, खिलाड़ियों और क्रिकेट परिवार के लिये यह बड़ी क्षति है. पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने और इस घटना की जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नवंबर के आखिर में पाकिस्तान में होने वाली त्रिकोणीय टी20 सीरीज से नाम वापिस लेने का फैसला किया है." बयान में कहा गया,"अल्लाह सभी शहीदों को जन्नत बख्शे और घायलों को जल्दी स्वस्थ करे."

