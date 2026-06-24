महिला टी-20 वर्ल्ड कप में बवाल, पति के साथ होटल के कमरे में थीं पाक महिला क्रिकेटर, कप्तान फातिमा सना हुई आगबबूला

Fatima Sana vs Aaliya Riaz: इंग्लैंड में टी20 विश्व कप में मैदान पर लचर प्रदर्शन से जूझ रही पाकिस्तानी टीम के बारे में खबरें आ रही है कि टीम के भीतर मतभेद हैं और ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी तनावपूर्ण है.पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन खबरों की न तो पुष्टि की है और न ही खंडन लेकिन सोशल और मुख्य मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि टीम में काफी समस्यायें चल रही हैं. पाकिस्तान को मंगलवार को विश्व कप में लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा. पाकिस्तानी टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी है और टूर्नामेंट से पहले आयरलैंड और वेस्टइंडीज टीमों के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज में भी खाता नहीं खुला था. पिछले साल वनडे विश्व कप में पाकिस्तान आखिरी स्थान पर रहा था.

रिपोर्ट में कहा गया है कि चयन के मसलों पर कप्तान फातिमा सना और टीम मेंटोर वहाब रियाज के बीच भारी मतभेद हैं । बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले सना ने सीनियर खिलाड़ी आलिया रियाज के कमरे में उनके पति के रूकने पर ऐतराज जताया था. एक रिपोर्ट में कहा गया ,‘‘ सना के कहने पर अली यूनिस को कमरे से जाना पड़ा. वहीं बांग्लादेश के खिलाफ मैच से एक दिन पहले आलिया अभ्यास छोड़कर अपने पति के साथ तफरीह के लिये गई थी.'

बांग्लादेश के खिलाफ मैच में सना नहीं चाहती थी कि आलिया खेले लेकिन वहाब ने उन्हें चुना. आलिया फ्लॉप रही और पाकिस्तान वह मैच हार गया. सना ने सभी के सामने वहाब से कहा कि हार के लिये वह जिम्मेदार है क्योंकि अनुशासन प्रोटोकॉल लागू नहीं कर सके.

ये भी पढ़ें- 19 चौके और 6 छक्के...वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद का एक और तूफानी शतक, 119 गेंद पर 168 रन ठोक मचाई खलबली

ये भी पढ़ें- इंग्लैंड में भारतीय ड्रेसिंग रूम में कपड़े चेंज नहीं कर पाएंगे वैभव सूर्यवंशी, जानें क्या है वजह

बता दें कि पिछले 3-4 सालों में, PCB ने महिला टीम के हेड कोच लगातार बदले हैं. इस बदलाव के दौर में मार्क कोल्स जैसे विदेशी कोच के साथ-साथ जुनैद खान, बासित अली, सलीम जाफ़र और मोहताशिम रशीद जैसे कई स्थानीय कोच और स्टाफ़ भी शामिल रहे हैं.