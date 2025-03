पीसीबी ने जिस स्टेडियम को बनाने में खर्च किए 561 करोड़, वहां छत से टपक रहा पानी, देखकर फैन्स के उडे होश, Video

Pakistan Board spent 561 crores to build a stadium: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (Champions Trophy) से पहले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने लाहौर, कराची और रावलपिंडी में तीन स्टेडियमों को फिर से बनाया था और नवीनीकरण करने में बड़ा खर्च किया था. हालांकि, लागत पांच अरब रुपये (लगभग 20.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक थी. कराची, लाहौर और रावलपिंडी में पीसीबी के आयोजन वेन्यू के नवीनीकरण के लिए अनुमानित बजट 12.3 अरब पाकिस्तानी रुपये (लगभग 383 करोड़ रुपये) था, जो बढ़कर 18 अरब पाकिस्तानी रुपये (लगभग 561 करोड़ रुपये) हो गया. हालांकि, दो आयोजन वेन्यू - रावलपिंडी और लाहौर - में बारिश के कारण मैच धुल गए, जिसने फैन्स ही नहीं बल्कि पीसीबी को भी काफी निराश किया.

बता दें कि 25 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका और 27 फरवरी को पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, दोनों रावलपिंडी में होना था लेकिन बारिश की वजह से टॉस भी नहीं हो पाया. 28 फरवरी को लाहौर में अफगानिस्तान Vs ऑस्ट्रेलिया का मैच भी रद्द कर दिया गया. वहीं, एक वीडियो पाकिस्तानी फैन्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है जो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा गया कि जिस स्टेडियम को बनाने में करोड़ों रुपये खर्च किए गए वहां की छत से पानी टपक रहा है. मैदान में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा था. जिसे देखकर फैन्स काफी आहत हुए और वायरल वीडियो में यह कहते दिखे कि, "ऐसा नहीं लगता कि नवीनीकरण का काम हुआ है."

