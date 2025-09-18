कभी Virat Kohli पर पायक्रॉफ्ट ने लगाया था जुर्माना, पाकिस्तान के पक्षपात वाले आरोप पर ICC का बड़ा फैसला

- पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2025 में यूएई के खिलाफ मैच एक घंटा देर से शुरू करवाया था।
- एंडी पाइक्रॉफ्ट पर भारत का पक्ष लेने और कप्तानों को हाथ न मिलाने के निर्देश देने का आरोप लगाया गया।
- आईसीसी ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को दोषमुक्त बताया और उनके समर्थन में बयान जारी किया था।
PCB vs Andy Pycroft Asia Cup 2025: एशिया कप टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने UAE के खिलाफ एक घंटा मैच देर से शुरू करवाया, पूरी दुनिया को बंधक बनाकर रखा और अब अलग नैरेटिव गढ़ रहा है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने उनसे माफी मांग ली. जबकि, आईसीसी का कहना है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट की कोई गलती नहीं- "NOT Guilty." अपको बता दें की एंडी पाइक्रॉफ्ट का जन्म 6 जून, 1956 को हरारे में हुआ था. उन्होंने 72 प्रथम श्रेणी और 100 लिस्ट-ए मैच खेले, जिसमें उन्होंने क्रमशः 4374 और 2576 रन बनाए. उन्होंने जिम्बाब्वे के लिए 3 टेस्ट और 20 वनडे मैच भी खेले, जिसमें उन्होंने 152 और 295 रन बनाए.
अनुभव से भरपूर रेफरी करियर
पाइक्रॉफ्ट ने 103 टेस्ट, 248 वनडे, 184 पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय और 21 महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग की है. वह हाई-प्रोफाइल मैचों को संभालने के लिए जाने जाते हैं और कई विवादों में शामिल रहे हैं. इनमें 2018 का गेंद से छेड़छाड़ का मामला भी शामिल है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और कैमरून बैनक्रॉफ्ट शामिल थे.
एशिया कप 2025 विवाद
पाइक्रॉफ्ट एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान विवाद के केंद्र में हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पर भारत का पक्ष लेने का आरोप लगाया, जब उन्होंने कप्तानों को मैच से पहले और बाद में हाथ न मिलाने का निर्देश दिया. पीसीबी ने उनकी बर्खास्तगी की मांग की, लेकिन आईसीसी ने पाइक्रॉफ्ट का समर्थन किया. अंततः, उन्हें पाकिस्तान के संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ मैच के लिए रिची रिचर्डसन द्वारा रिप्लेस किया गया.
सोशल मीडिया के X अकाउंट से पत्रकार गार्गी राउत ट्वीट करतीहैं, "एंडी पाइक्रॉफ्ट ने 535 पुरुष मैचों में से 124 मैचों में भारत की भागीदारी देखी है, जबकि अन्य देशों के लिए भी लगभग समान संख्या है: इंग्लैंड के लिए 107 और पाकिस्तान के लिए 102 मैच." ऐसे में पाइक्रॉफ्ट पर पक्षपात का आरोप लगाना बेतुका नजर आता है.
विराट कोहली पर भी लगा चुके हैं जुर्माना
पाइक्रॉफ्ट अन्य उल्लेखनीय घटनाओं में भी शामिल रहे हैं, जिनमें विराट कोहली पर सैम कोंस्टास के खिलाफ कंधे से धक्का देने के लिए जुर्माना लगाना और जोस बटलर-वर्नन फिलेंडर विवाद को संभालना शामिल है. 16 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, पाइक्रॉफ्ट को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अनुभवी और सम्मानित अधिकारियों में से एक माना जाता है.
