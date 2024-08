Pak vs Ban: बाबर ने की गाली-गलौच, तो लिटन दास ने दे-दनादन अंदाज में लिया बदला, फैंस ले रहे मजे

Babar Azam vs Litton Das: मेजबान पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा कि रावलपिंडी में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन मेहमान बांग्लादेश (Pak vs Ban) उसके खिलाफ इतना शानदार पलटवार करेगी. पहली पारी पाकिस्तान ने दूसरे दिन के आखिरी सेशन में 6 विकेट पर 448 रन बनाकर घोषित कर दी थी, लेकिन तीसरे दिन बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान टीम ही नहीं, बल्कि पूर्व कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) भी आपा खो बैठे. उसकी ओर से शदमान (93), मोमिनुल हक (50), मुश्फिकुर रहीम (नाबाद 55) और नंबर सात पर खेलने उतरे लिटन दास (52) ने चार अर्द्धशतक जड़े. नतीजा यह रहा कि दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने 5 विकेट पर 316 रन बना लिए थे.

बाबर ने खोया आपा, लिटन पर किया वार!

बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने उम्दा बल्लेबाजी की, तो पूर्व कप्तान बाबर आजम भी धैर्य खो बैठे. नतीजन उन्होंने मेहमान बल्लेबाजों के साथ स्लेजिंग को भी रणनीति में शामिल कर लिया. और यह मामला लिटन दास के साथ एक अलग ही मुकाम पर पहुंच गया क्योंकि नंबर सात पर उतरे लिटन दास ने मेजबानों की हताशा में पेट्रोल डालने का काम किया. और जब बाबर नहीं रुके, तो लिटन दास ने अपने ही अंदाज में बदला लिया और निशाना बने नसीम शाह, जो दिन भर में 20 ओवर में 1 ही विकेच चटका सके.

Babar Azam in vain Was abusing Litton Das..



Then in anger Liton Das found Naseem Shah...



And turned them into litter dogs..

He hit 18 runs in one over.. #PAKvBAN#PakistanCricket pic.twitter.com/n470B5ir7p — Time Traveler (@Vicky_Ydv01) August 23, 2024

लिटन दास ने ऐसे लिया बाबर से बदला

एक तरफ बाबर लिटन दास पर शब्दों के बाण चला रहे थे, तो इसका बदला लिटन ने अलग ही अंदाज में में लिया. दिन का खेल खत्म दोने से करीब चार ओवर पहले लिटन दास 47 गेंदों पर 32 रन बनाकर खेल रहे थे. और जब नसीम शाह 89वां ओवर लेकर आए, तो दास ने शाह ने ओवर में तीन चौके और एक छक्का जड़कर 18 रन बटोर लिए. पांचवीं गेंद पर दास ने चौका जड़कर अर्द्धशतक पूरा किया. मतलब बाबर के शब्दबाणों का जवाब दास ने बल्ले से देकर पाकिस्तानियों की हताशा को और बढ़ा दिया. बहरहाल, सोशल मीडिया पर फैंस इस पर पाकिस्तानी टीम की जमकर खिंचाई कर रहे हैं.

दोनों के बीच तनातनी इतनी ज्यााद बढ़ गई कि बाबर लिटन के नजदीक पहुंचकर काफी देर तक उनसे बात करते रहे

Sources are confirming that, babar told them that he will gonna bash Bangladesh in next innings , liton clearly said please forgive us babar don't do that pic.twitter.com/3oJBBu2KVF — Mazey (@Maze_6999) August 23, 2024

आप देखिए कि फैस क्या-क्या बाबर को कह रहे हैं. वैसे अब समय कि पहली में खाता भी न खोल सकने वाले पूर्व कप्तान आलोचकों को जवाब दें