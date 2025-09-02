PAK vs AFG: यह 'वो' शाहीन आफरीदी नहीं, आंकड़ों ने खोल दी पोल, अभिषेक-सैमसन बर्बाद कर देंगे

Shafeen Afridi failed Against Afghanistan: करोड़ों भारतीयों के ज़हन में जब भी पाकिस्तानी लेफ्टी पेसर शाही आफरीदी (Shaheen Afridi) की तस्वीर आती है, तो करीब चार साल पहले दुबई में खेले गए टी20 विश्व कप में सिर्फ चार गेंदों के भीतर केएल राहुल और रोहित शर्मा की तस्वीरें कौंध जाती हैं. तब आफरीदी ने ऐसा असर पैदा किया था कि भारत सिर्फ 157 रन ही बना सका था. और पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से रौंद दिया था. लेकिन पिछले करीब चार साल में गंगा में बहुत पानी बह चुका है. अब न 'वो' आफरीदी रहे और न ही वैसा डंक ही रहा. और यह हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े साफ-साफ बोल रहे हैं. आंकड़े साफ बोल रहे हैं कि अगर ये इस बार अभिषेक शर्मा और संजू सैसमन या गिल की जोड़ी के सामने पड़ गए, तो भारतीय ओपनर उनका बुरी तरह बैंड बजा देंगे. आफरीदी का डंक फिलहाल कैसा है यह आप इससे भी समझ सकते हैं कि वह मंगलवार को अफगानिस्तान (Pak vs Afg 4th T20I) में चार ओवरों में एक भी विकेट नहीं ले सके. चलिए अब आपको आंकड़ों के अंतर की कहानी भी बता देते हैं.

एक 'वो' आफरीदी थे !

साल 2022 से लेकर 2024 के बीच आफरीदी का कहर दुनिया भर के बल्लेबाजों पर टूटा. यह वो समय था कि उनकी गेंदें आग उगल रही थीं. इस समयावधि में लेफ्टी पेसर ने 72.2 ओवरों में 27 विकेट चटकाए. औसत रहा 20.44 का. मतलब हर 20.44 रन के बाद एक विकेट. वहीं, स्ट्राइक-रेट था 16 का. मतलब हर 16 गेंद के बाद आफरीदी ने एक विकेट चटकाया था. इसी दौरान इकॉनमी रन-रेट 7.63 का था. मतलब हर ओवर में इतने रन. लेकिन आज के आफरीदी की पोल उनके हालिया आंकड़ों ने खोल दी है

यह 2025 के आफरीदी हैं!

शाहीन चोटिल हुए, सर्जरी हुई, एक्शन बदला, स्पीड गई, तो डंक भी गया, तो आंकड़ों ने उनकी आज की तस्वीर भी सामने रख दी. आफरीदी ने इस साल अभी तक 16 ओवरों में सिर्फ 2 ही विकेट चटकाए हैं. उनके प्रदर्शन को मानो लकवा मार गया है! उनका औसत 57.5 का है. कभी उन्हें हर विकेट करीब 20 रन देने के बाद मिल रहा था, जो आज बढ़कर लगभग 57 हो गया है. वहीं, उनका स्ट्राइक-रेट 16 से बढ़कर तीन गुना हो गया है. मतलब आज उनका हर विकेट 48 गेंद के बाद मिल रहा है. बस राहत की बात यह है कि इकॉनमी रन रेट थोड़ा कम जरूर हुआ है. यह 7.18 का जरूर है, लेकिन आंकड़ों ने आफरीदी की पोल बुरी तरह खोली दी है