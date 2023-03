PAK vs AFG 2nd T20: Afghanistan ने रचा इतिहास, Pakistan के खिलाफ पहली अंतराष्ट्रीय सीरीज के जीत का ऐसे मनाया जश्न - Video

टीम की पारी को सभालने की कोशिश करते हुए हैरिस (Md Haris) भी मात्र 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. पाकिस्तान के तरफ से एकलौते बल्लेबाज़ इमाद वसीम (Imad Wasim) ने 57 गेंदों में 64 रनों की शानदार पारी खेली और नाबाद रहे और उनका बखूबी साथ दिया शादाब खान ने. शादाब ने 3 चौकों की मदद से 25 गेंदों में 32 रन की पारी खेली और पाकिस्तान पूरे 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 130 रन ही बना सकी.

जवाब में राशिद खान (Rashid Khan) की कप्तानी वाली अफगानिस्तान (Afghanistan Historic win in 2nd T20 vs Pak) की टीम ने 1 गेंद शेष रहते हुए 7 विकेट से मुकाबला जीत कर इतिहास रच दिया. जी हां अब तक अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी अंतराष्ट्रीय सीरीज नहीं जीता था. (Afghanistan First International Series Win vs Pakistan) शारजाह का मैदान अफगानिस्तान टीम के लिए इतिहास का इससे बनने के लिए मानों तैयार बैठा था.

पहले टी20 मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराने के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली अंतराष्ट्रीय जीत दर्ज की थी, लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्ज़ा करना अफगानिस्तान के लिए ऐतिहासिक पल रहा.

अफगानिस्तान के तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz Batting) ने 44 रनों की पारी खेली उनके अलावा इब्राहिम जादरान (Ibrahim Zadran) ने 38 रन बनाए तो वहीं नजीबुल्लाह (नाबाद 23 रन) और मोहम्मद नबी (नाबाद 9 गेंदों में 14 रन) बनाकर जीत में अहम भूमिका निभाई. अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज का आखिरी टी20 मुकाबला 27 मार्च को खेलेगी.