कुछ ऐसे खत्म हो गया था टीम इंडिया के दो सबसे स्टाइलिश खिलाड़ियों का करियर, खास अंदाज के कायल थे फैन्स

कुछ ऐसे खत्म हो गया था टीम इंडिया के दो सबसे स्टाइलिश खिलाड़ियों का करियर

खास बातें टीम इंडिया के दो सबसे स्टाइलिश क्रिकेटर

अजहर और जडेजा के स्टाइल को फॉलो करते थे क्रिकेट फैन्स

बल्लेबाजी और गजब की फील्डिंग से 90s के दशक में छाए हुए थे

On This Day in 2000: 3 जून का दिन बेहद ही खास है. दरअसल आजके ही दिन मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा (Mohammad Azharuddin and Ajay Jadeja) ने अपने इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच साथ में खेला था. 3 जून 2000 को पाकिस्तान के खिलाफ ढाका में अजहर और जडेजा एक साथ आखिरी बार इंटरनेशनल क्रिकेट में उतरे थे. इसके बाद दोनों खिलाड़ी फिर कभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाए. दरअसल एशिया कप 2000 में दोनों खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी वनडे मैच खेला था, इसके 6 महीने बाद दिसंबर में साउथ अफ्रीका के कप्तान रहे हैंसी क्रोन्ये के मैच फिक्सिंग को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए जिसमें दोनों का नाम सामने आया था. यही कारण रहा कि दोनों फिर कभी भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाए. मैच फीक्सिंग में नाम सामने आने के बाद बीसीसीआई ने दोनों के ऊपर कड़ा कदम उठाते हुए बैन लगा दिया था. एक ओर जहां पूर्व कप्तान अजहर को बीसीसीआई ने आजीबन बैन कर दिया था तो वहीं जडेजा को 5 साल के लिए बैन लगा दिया था.