On This Day in 1992 Spin Wizard Shane Test Debut vs India: शेन वार्न (Shane Warne) ने 2 जनवरी 1992 में भारत के खिलाफ टेस्ट खेलकर अपना डेब्यू किया था. अपने पहले ही टेस्ट मैच में वार्न ने पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 67 गेंद का सामना किया था और 20 रन बनाए थे. वहीं, गेंदबाजी करते हुए उन्हें केवल एक ही विकेट मिली थी. वार्न ने रवि शास्त्री को आउट कर अपने टेस्ट करियर का पहला विकेट हासिल किया था. सिडनी में खेले गए इस टेस्ट मैच में रवि शास्त्री ने दोहरा शतक ठोकते हुए 206 रन बनाए थे. वहीं, सचिन तेंदुलकर ने 148 रन पारी खेली थी. यह टेस्ट मैच भारतीय टीम की बल्लेबाजी के लिए याद किया जाता है. सिडनी में खेला गया यह टेस्ट मैच ड्रा पर खत्म हुआ था.