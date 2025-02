ओह माय गॉड! ऑस्ट्रेलिया दौरे में खिलाड़ी और परिवार लेकर गया 27 से भी ज्यादा बैग, चर्चा का विषय बनी रिपोर्ट

अब जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इसी महीने शुरू होने जा रही चैंपिंस ट्रॉफी (Champions Trophy 2025) के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, तो उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आई है. खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे में एक खिलाड़ी और उसका परिवार मिलाकर 27 से भी ज्यादा लगेज बैग अपने साथ लेकर गए थे और यह खबर आने के बाद यह बात मीडिया और फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हई है. BCCI ने हाल ही में विस्तार से जारी किए दिशा निर्देशों में सामान के वजन, सहायक, शेफ आदि तमाम बातों को लेकर स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी है.रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड ने यह नियम इसलिए बनाया है ताकि इस तरह का मुद्दा फिर से पैदा न हो. नए नियम के तहत बोर्ड ने साफ कर दिया है कि बोर्ड अब केवल खिलाड़ियों के 150 किग्रा वजन तक का ही खर्चा वहन करेगा.

Champions Trophy 2025: रोहित के सवाल की खुल गई पोल, "गंभीर बात" पर लगी मुहर, बीसीसीआई ने सभी खिलाड़ियों को थमा दी यह पर्ची

एक अग्रणी अखबार ने खुलासा किया कि कुछ खिलाड़ी इस बाबत बोर्ड की उदारता का गलत इस्तेमाल कर रहे है. रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया दौरे में बीसीसीआई ने खिलाड़ी के 27 से भी ज्यादा बैगों का खर्च वहन किया. ये बैग खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और निजी स्टॉफ के भी थे. कुल मिलाकर इन बैग का वजह 250 किग्रा से ज्यादा हो गया और इसका पूरा खर्च बीसीसीआई ने उठाया.

रिपोर्ट के अनुसार इस खिलाड़ी के बैग में कुल मिलाकर 17 बल्ले, परिवार और निजी स्टॉफ का सामान शामिल था. BCCI पॉलिसी के हिसाब से खिलाड़ी के परिवार और निजी स्टॉफ का सामान अलग-अलग ले जाना होता है, लेकिन खिलाड़ी विशेष ने अपने सामान के साथ ही सभी का सामान ले जाने की व्यवस्था कर ली. रिपोर्ट में आगे दावा किया गया कि पूरे दौरे के दौरान खिलाड़ी के परिवार के सदस्य चर्चा में रहे थे और उन्हीं के साथ थे. इसी प्रक्रिया में भारतीय बोर्ड ने खिलाड़ी और उनके परिवार का भारत से ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया से भारत और यहां अपने शहर जाने का खर्चा वहन किया. हालांकि, बोर्ड द्वारा हुए खर्चे का खुलास नहीं हो सकता है, लेकिन यह आंकड़ा लाखों में है.

इस बात का टीम के बाकी सदस्यों पर खराब असर पड़ा. परिणामस्वरूप उन्होंने भी यही रवैया अख्तियार किया. बात जब बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गई, तो बीसीसीआई ने इसको लेकर नियम बनाना पड़ा. लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद सिर्फ यही नहीं, बल्कि कई बातें बदल गईं. अब मैचों के लिए खिलाड़ियों को टीम बस में यात्रा करनी होगी.किसी भी खिलाड़ी को अपना निजी इंतजाम करने की इजाजत नहीं होगी.

फैंस अपने-अपने हिसाब से खिलाड़ी विशेष के बारे में अनुमान लगा रहे हैं

'Star' Indian cricketer carried 27 bags to Australia, BCCI paid in lakhs; others got influenced; hint - he has 17 bats. pic.twitter.com/MF7FdAzly6