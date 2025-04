NZ vs PAK: न्यूजीलैंड में मिली शर्मनाक हार के बाद PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने दिया इस्तीफा? सामने आया ये बड़ा अपडेट

Mohsin Naqvi has no intention of stepping down from the PCB: पाकिस्तान क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड में करारी हार झेलनी पड़ी है. पाकिस्तान को पहले पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में 1-4 से हार मिली. इसके बाद टीम को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा. पाकिस्तान इससे पहले घर पर आयोजित आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में लीग स्टेज से ही बाहर हो गया था. वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में एक चर्चा तेजी से चल रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं. लेकिन अब पीसीबी ने इन खबरों का खंडन किया है.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को उन खबरों का खंडन किया कि अध्यक्ष मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के बाद अपनी भूमिका से हट रहे हैं. पीसीबी ने इन रिपोर्टों को "निराधार" बताया है. पाकिस्तान क्रिकेट हलकों में पिछले हफ्ते से अटकलें लगाई जा रही हैं कि नकवी ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को भेज दिया है, जो बोर्ड के संरक्षक-प्रमुख भी हैं. नकवी के उत्तराधिकारी के तौर पर नजम सेठी का नाम सामने आया था.

पीसीबी के एक अधिकारी ने कहा, "नकवी के इस्तीफे की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है." बता दें, रिपोर्ट्स में दावा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद न्यूजीलैंड में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद नकवी ने इस्तीफा देने का फैसला लिया था.

पीसीबी अधिकारी ने कहा,"वह पीसीबी अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं." नकवी, जो देश के आंतरिक मंत्री के रूप में भी कार्यरत हैं, को इस महीने की शुरुआत में एसीसी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया था, वह 2008 के बाद इस पद को संभालने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए.

अधिकारी ने आगे स्पष्ट किया कि पीसीबी और एसीसी में दोहरी जिम्मेदारियां "अभूतपूर्व नहीं हैं और इन्हें प्रभावी समय प्रबंधन के साथ प्रबंधित किया जा सकता है." पीसीबी के एक बयान में कहा गया,"यह पाकिस्तान के लिए सम्मान की बात है कि हमारा प्रतिनिधि एसीसी का नेतृत्व कर रहा है. मोहसिन नकवी का इस समय पीसीबी से हटने का कोई इरादा नहीं है."

