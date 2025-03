New Zealand Vs Pakistan Live Streaming: भारत में कहां और किस समय से देख पाएंगे लाइव मैच, जानें सबकुछ

Pakistan tour of New Zealand, 2025: पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड (NZ vs PAK) के दौरे पर है. पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के साथ 5 टी-20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी. पहले 5 टी-20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी. फिर वनडे सीरीज खेला जाएगा. टी-20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च से शुरू होगा. चैंपिंयंस ट्रॉफी में खराब परफॉर्मेंस करने के बाद पाकिस्तान की टीम इस दौरे पर अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहेगी. इस समय न्यूजीलैंड की टीम बेहद ही खतरनाक टीम लग रही है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच यह सीरीज काफी रोमांचक होने की उम्मीद है.

न्यूजीलैंड vs पाकिस्तान टी20 में आमने-सामने (New Zealand vs Pakistan head-to-head in T20Is)

मैच खेले: 44

पाकिस्तान जीता: 23

न्यूजीलैंड जीता: 19

भारत में न्यूजीलैंड vs पाकिस्तान लाइव मुकाबला कब और कैसे देख सकते हैं? (When and how can you watch New Zealand vs Pakistan live match in India?)

न्यूजीलैंड vs पाकिस्तान के बीच पहला टी20 मैच रविवार को सुबह 6.45 बजे (भारतीय समयानुसार) से शुरू होगा और टॉस सुबह 6.15 बजे (भारतीय समयानुसार) होगा. यह मैच क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा. मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क टीवी पर किया जाएगा.

भारत में कहां होगा लाइव स्ट्रीमिंग (Where will the live streaming be in India)

भारत में आप सोनी लिव और फैनकोड ऐप पर भी पाकिस्तान Vs न्यूजीलैंड मैच का लाइवस्ट्रीम देख सकते हैं.

न्यूजीलैंड की टीम: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), फिन एलन, मार्क चैपमैन, जैकब डफी, जैक फॉल्क्स (केवल खेल 4 और 5), मिच हे, मैट हेनरी (केवल खेल 4 और 5), काइल जैमीसन (केवल खेल 1, 2 और 3), डेरिल मिशेल, जिमी नीशम, विल ओ'रूर्के (केवल तीन टी-20 मैचों के लिए), टिम रॉबिन्सन, बेन सियर्स, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी

पाकिस्तान की टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), शादाब खान (उप-कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन नवाज, जहंदाद खान, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद इरफान खान, ओमैर बिन यूसुफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मोकिम और उस्मान खान

पहले टी20 के लिए न्यूजीलैंड की संभावित इलेवन (New Zealand Probable XI)

टिम रॉबिन्सन, फिन एलन, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जिमी नीशम, मिच हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ईश सोढ़ी, काइल जैमीसन, विल ओ'रूर्के, बेन सियर्स

पहले टी20 के लिए पाकिस्तान संभावित XI (Pakistan Probable XI)

मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), उस्मान खान, सलमान अली आगा (कप्तान), शादाब खान, मुहम्मद इरफान खान, जहांदाद खान, खुशदिल शाह, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, सुफियान मोकिम