अब दुनिया की नजर टिकी भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज पर, जानें क्या हैं 5 बड़ी बातें, शेड्यूल

टीम अय्यर के हालिया टी20 सीरीज में मेजबान न्यूजीलैंड को 3-2 से हराने के बाद अब करोड़ों प्रशंसकों की नजरें अब बुधवार से शुरू होने जा रही वनडे सीरीज पर जा लगी हैं. टी20 में हुए जोरदार मुकाबलों और रोहित, विराट की वापसी के बाद शुरू होने जा रही सीरीज का रोमांच एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया है. और भारतीय ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों फैंस बहुत ही बेसब्री के साथ कर रहे हैं. चलिए शुरू होने जा रही इस सीरीज की 5 बड़ी बातें और बाकी दूसरे पहलुओं के बारे में जान लीजिए.

1. शानदार वेन्यू

पांच मैचों की इस सीरीज के रोमांचक मुकाबले ऑकलैंड, वेलिंग्टन, हैमिल्टन और माउंट माउंगानुई के प्रतिष्ठित मैदानों पर खेले जाएंगे. ये सभी स्टेडियम अपनी शानदार क्रिकेट संस्कृति, खूबसूरत नजारों और खेल प्रेमियों की भीड़ के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं. यहां की पिचें तेज गेंदबाजों को स्विंग और बल्लेबाजों को बड़े शॉट्स खेलने का पूरा अवसर प्रदान करेंगी.

2. भारतीय समयानुसार से सुबह से होंगे मैच

समय के अंतर के कारण न्यूजीलैंड में दोपहर में खेले जाने वाले मैच भारत में फैंस के लिए सुबह का तोहफा होंगे. भारतीय दर्शक सुबह उठकर चाय की चुस्की के साथ इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण अपने टेलीविजन और फोन्स पर देख सकेंगे. खिलाड़ियों को भी सुबह के ठंडे मौसम और नमी भरी पिचों के अनुसार अपनी शारीरिक लय को ढालना होगा.

3. लाइव ब्रॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग

भारत के क्रिकेट प्रेमियों के लिए इस पूरी सीरीज का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चुनिंदा चैनल्स पर उपलब्ध रहेगा. दर्शक टेलीविजन के अलावा SonyLIV ऐप और वेबसाइट के जरिए आसानी से लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद उठा सकते हैं. हाई-डिफ़िनिशन कवरेज और विशेषज्ञ कमेंट्री पैनल फैंस के देखने के अनुभव को और अधिक शानदार बना देंगे.

4. टेस्ट सीरीज की तैयारी

इस वनडे सीरीज के तुरंत बाद दोनों टीमों के बीच प्रतिष्ठित दो मैचों की लंबी टेस्ट सीरीज का आगाज होना तय है. इस सीमित ओवरों की श्रृंखला को आने वाले लाल गेंद के मुकाबलों के लिए वार्म-अप और लय हासिल करने का जरिया माना जा रहा है। भारतीय टीम प्रबंधन सीनियर खिलाड़ियों के वर्कलोड मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देगा ताकि टेस्ट मैचों से पहले खिलाड़ी तरोताजा रहें.

5. न्यूजीलैंड को बड़े झटके, आकिब नबी जुड़े वहीं, सीरीज से पहले कीवी टीम को सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनके स्टार ऑलराउंडर रचिन रवींद्र चोट के कारण बाहर हो गए हैं. इसके अलावा शानदार फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज मार्क चैपमैन भी फिटनेस समस्याओं के चलते इस महत्वपूर्ण श्रृंखला का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. इन दोनों खिलाड़ियों की अनुपस्थिति से न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी और गेंदबाजी संतुलन दोनों पर गहरा असर पड़ना तय है. वहीं, हाल ही में चोट के कारण सीरीज से बाहर होने वाले प्रसिद्ध कृष्णा की जगह कश्मीर के आकिब नबी टीम से जुड़े हैं

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भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल (Schedule & IST Time)

मैच तारीख दिन स्थान भारतीय समय पहला वनडे 4 नवंबर, 2026 बुधवार ईडन पार्क, ऑकलैंड सुबह 07:30 बजे दूसरा वनडे 7 नवंबर, 2026 शनिवार वेलिंग्टन रीजनल स्टेडियम, वेलिंग्टन सुबह 07:30 बजे तीसरा वनडे 10 नवंबर, 2026 मंगलवार सेडडन पार्क, हैमिल्टन सुबह 07:30 बजे चौथा वनडे 13 नवंबर, 2026 शुक्रवार बे ओवल, माउंट माउंगानुई सुबह 07:30 बजे पाँचवा वनडे 15 नवंबर, 2026 रविवार बे ओवल, माउंट माउंगानुई सुबह 07:30 बजे

F.A.Q= Frequently Asked Questions से जानें तमाम जवाब

प्र.1: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सभी वनडे मैचों की शुरुआत भारतीय समयानुसार (IST) कितने बजे होगी?

उ. इस सीरीज के सभी पांचों वनडे मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 07:30 बजे शुरू होंगे। समय के अंतर के कारण न्यूजीलैंड में दोपहर में खेले जाने वाले ये मैच भारतीय दर्शकों के लिए सुबह के समय उपलब्ध होंगे

प्र.2: भारत में इस वनडे सीरीज का सीधा प्रसारण टेलीविजन पर किस चैनल पर देखा जा सकता है?

उ. भारत के क्रिकेट प्रेमी इस पूरी सीरीज का सीधा प्रसारण टेलीविजन पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चुनिंदा स्पोर्ट्स चैनल्स पर देख सकेंगे. चैनल पर लाइव एक्शन के साथ विशेषज्ञ प्री-मैच और पोस्ट-मैच शो भी प्रसारित किए जाएंगे.

प्र.3: मोबाइल या लैपटॉप पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना होगा? उ. डिजिटल माध्यम पर लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद लेने के लिए दर्शक सोनीलिव ऐप और उसकी आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं. इसके जरिए यूजर्स अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या स्मार्ट टीवी पर बिना किसी रुकावट के मैच देख सकेंगे.

प्र.4: क्या इस सीरीज के मुकाबलों को देखने के लिए किसी विशेष क्षेत्रीय भाषा में कमेंट्री का विकल्प मिलेगा?

उ. जी हां, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनीलिव प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रमुख भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में भी विशेषज्ञ कमेंट्री का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है. इससे देश के अलग-अलग हिस्सों के फैंस अपनी पसंद की भाषा में मैच का लुत्फ उठा सकते हैं.

प्र.5: क्या भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले सभी मैचों की टाइमिंग एक जैसी रहेगी या समय में बदलाव होगा?

उ. सीरीज के सभी पांचों मुकाबलों की टाइमिंग एक समान रहेगी. श्रृंखला का पहला मैच 4 नवंबर को ऑकलैंड में हो या अंतिम मैच 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई में, सभी मैच तय शेड्यूल के अनुसार भारतीय समयानुसार सुबह 07:30 बजे ही शुरू होंगे.