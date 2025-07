विराट-ब्रायन लारा नहीं, माइकल वॉन ने इस खिलाड़ी को बताया सबसे महान खिलाड़ी 'GOAT'

Michael Vaughan Picks 'GOAT'; IND vs ENG Lord's Test: लॉर्ड्स में चल रही एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन जो रूट ने एक बार फिर अपने अनुभव और संयम का प्रदर्शन किया. गुरुवार को पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने भारत (IND vs ENG Lord's Test) के खिलाफ 83 ओवर में 4 विकेट पर 251 रन बना लिए थे और जो रूट 99 रन पर नाबाद लौटे. दिन में लॉर्ड्स की पिच बल्लेबाज़ों के लिए आसान नहीं थी. रन बनाना थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन मुकाबला दिलचस्प रहा. इंग्लैंड ने इस बार तेज रन बनाने की अपनी पारंपरिक ‘बैजबॉल' अंदाज से अलग, थोड़ा धीमा लेकिन समझदारी से खेला. उनकी रन रेट सिर्फ 3.02 रन प्रति ओवर रही.

इस बीच भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने जो रूट (Joe Root Record vs India at Lord's) की तारीफों के पुल बांध दिए. वॉन ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए जो रूट को "GOAT" यानी 'Greatest Of All Time' बताया. माइकल वॉन ने लिखा, 'इंग्लैंड आज बहुत बहुत अच्छा था, उन्हें डिगिन देखने में मजा आया. रूट 'GOAT' हैं.

England were very very good today .. Enjoyed watching them Digin .. Root is the 🐐.. #ENGvIND — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) July 10, 2025

जो रूट ने 191 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौकों की मदद से नाबाद 99 रन बनाए. उन्होंने अपनी आक्रामक शैली को काबू में रखते हुए शांतिपूर्वक बल्लेबाज़ी की और अब वह दूसरे दिन अपना 37वां टेस्ट शतक, भारत के खिलाफ 11वां और लॉर्ड्स में आठवां शतक पूरा करने के करीब हैं.

यह दिन इंग्लैंड के लिए मेहनत भरा था, लेकिन जो रूट की धैर्यपूर्ण पारी ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. जब इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला किया, तब से दर्शक उम्मीद लगाए बैठे थे और रूट ने उस उम्मीद को अपने प्रदर्शन से उसका मान रखा.