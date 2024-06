IND vs PAK: कोहली नहीं बल्कि इन दो बल्लेबाजों को पाकिस्तान के खिलाफ करनी चाहिए ओपनिंग, पूर्व क्रिकेटर ने सलाह

What should be the Indian XI against Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल ( kamran akmal on IND vs PAK) ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया (T20 World Cup 2024 IND vs PAK) को खास सलाह दी है. कामरान अकमल का मानना है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग इलेवन (India Playing XI) में बदलाव करनी चाहिए, अकमल ने सीधे तौर पर कहा कि, यशस्वी जायसवाल को इलेवन में शामिल किया जाना चाहिए. पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर भारतीय टीम को लेकर बात की और कहा कि, कोहली को पाकिस्तान के खिलाफ नंबर 3 पर खेलना चाहिए. बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला आज यानी 9 जून को न्यूयॉर्क में खेला जाने वाला है.

ऐसे में पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भारतीय इलेवन पर अपनी राय देते हुए कहा है, "मुझे लगता है कि भारत की बल्लेबाजी क्रम में कुछ गलती है. विराट कोहली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए बेहतर होंगे, जहां वह दबाव को बेहतर तरीके से झेल सकते हैं और टीम को जीत की ओर ले जा सकते हैं. दूसरी ओर, यशस्वी जायसवाल को पारी की शुरुआत करनी चाहिए. लेकिन अगर विराट कोहली ओपनिंग करते हैं, तो टीम संघर्ष कर सकती है. कोहली की ताकत पारी को आगे बढ़ाने और मैच को मजबूती से खत्म करने में है. इसलिए, मेरा मानना ​​है कि कोहली को बल्लेबाजी के लिए ओपनिंग कराकर भारत गलती कर रहा है."

बतौर ओपनर T20I कोहली का 10 मैचों में औसत 50 है और नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 80 पारियों में उनका औसत 54 का रहा है. आयरलैंड के मैच में कोहली और रोहित ने ओपनिंग की थी लेकिन विराट सस्ते में निपट लिए गए थे. अब पाकिस्तान के खिलाफ कोहली और रोहित ओपनिंग करते हैं या नहीं, यह देखने वाली बात होगी.

दोनों टीम इस प्रकार है

पाकिस्तान की टीम टी-20 वर्ल्ड कप के लिए (Pakisatn Team in T20 Word Cup 2024)

बाबर आजम (कप्तान), सैम अयूब, मोहम्मद रिजवान, आजम खान, शादाब खान, फखर जमान, उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, अबरार अहमद, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ

भारत की टीम टी-20 वर्ल्ड कप के लिए (India team at T20 World cup 2024)

रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज]

रिजर्व: शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान